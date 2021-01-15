По поручению Сергея Меликова в Дагестане в этом году приобретут вдвое больше жилья для детей-сирот

По поручению врио Главы Дагестана Сергея Меликова в Дагестане в текущем году на приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выделят дополнительно 300 млн рублей, что позволит обеспечить крышей над головой вдвое лиц указанной категории.

Об этом Меликов сообщил сегодня на расширенном совещании по вопросу обеспечения детей-сирот жильем в режиме ВКС, с участием руководителей органов исполнительной власти и местного самоуправления, представителей общественных организаций.

По его словам, если в прошлом году на эти цели было выделено лишь 150 млн рублей, то в этом году сумму возросла до 450 млн рублей. Помимо этого, еще порядка 130 млн рублей поступит из федерального бюджета. «Это в целом позволит обеспечить жильем более 600 детей, что в два раза больше чем в прошлом году. Однако для того, чтобы всех обеспечить жильем, необходимо около 3 млрд рублей», - сообщил врио Главы республики.

Он сообщил, что только за последние три года в Дагестане обеспечено жильем более 900 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Вместе с тем, считает руководитель региона, несмотря на принимаемые меры, в текущем году общее количество детей данной категории, претендующих на получение жилья, составляет порядка 3 тысяч.

Проблема в данном вопросе, по его словам, кроется гораздо глубже, чем просто недостаток средств . Как показали проверки Счетной палаты Дагестана, имеют место случаи, когда предоставляет жилье не надлежащего качества: отсутствуют инженерные системы, не завершены ремонтные работы, не подключено сантехническое оборудование и т.д. Выявлены также факты, когда ряд районов не выделяет средства на приобретение жилья, несмотря на наличие детей-сирот на их территориях. Кроме того, правоохранительными органами выявляются в некоторых муниципалитетах мошеннические схемы в части обеспечения жильем детей-сирот, составляющих наиболее незащищенную часть общества.

Другая проблема, на которую заострил внимание руководитель республики, - отсутствие регулярной индексации размера субвенций, выделяемых на приобретение жилых помещений. Как выяснилось, стоимость квадратного метра жилья не индексировалась с 2016 года. В этой связи руководители муниципальных образований посетовали на нехватку средств для приобретения жилья. В своих выступлениях они предложили пересмотреть среднюю стоимость квадратного метра.

Как пояснил по данному вопросу врио министра строительства Дагестана Малик Баглиев, Минстрой ежеквартально представляет постановление об определении средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья. На сегодняшний день такую информацию представляет Дагстат. «Это единственный основанный на официальных данных подход к определению среднерыночной стоимости квадратного метра. Есть мнение, что утверждаемая стоимость не отражает реальной рыночной стоимости, однако это мнение не подтверждается официальными данными Дагстата», - пояснил руководитель ведомства. В виду такой ситуации и учитывая мнение муниципальных образований Минстрой внес ряд предложений. В частности, поручить Дагестанстату на постоянной основе проводить мониторинг рынка жилья в разрезе муниципальных образований для определения размера среднерыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по муниципальным образованиям. Кроме того, предлагается поручить муниципалитетам республики оказать содействие Дагстату в сборе статистической информации по всем респондентам статучета. Помимо этого, предлагается внести изменения в Закон РД «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан государственными полномочиями Республики Дагестан по обеспечению жилой площадью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в части наделения органов местного самоуправления возможностью определять размер среднерыночной стоимости 1 квадратного метра жилья.

В целом по ситуации с обеспечением жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, доложила врио министра образования и науки Дагестана Уммупазиль Омарова.

По ее словам, обеспечение жилой площадью детей-сирот - это государственные полномочия республики, которые переданы муниципальным образованиям. Сейчас на учете состоит 3 тыс. 764 ребенка. Несмотря на то, что за последние три года были обеспечены жилыми помещениями более 900 сирот, принимаемые правительством и органами местного самоуправления меры, не позволяют обеспечить жильем всех детей-сирот.

Врио министра далее рассказала о том, что были проведены комплексные документальные проверки, по которым материалы направлены в прокуратуру. Речь идет о том, что были списки с дублированием детей- сирот, они состояли в списках одновременно в двух районах. «Работа по инвентаризации дает свой эффект, нам нужно ее продолжать», - заявила Омарова.

Среди проблем глава ведомства назвала также затягивание вопросов оформления жилого помещения в муниципальную собственность. Имелись случаи приобретения некачественного жилья для детей-сирот. «Нами проводится контроль со всеми актами, видео и фото, тем не менее в 2018 году был выявлен случай предоставления жилья ненадлежащего качества в Ахтынском районе, в 2019 году - в городе Дагестанские Огни. Были возбуждены уголовные дела и аннулированы договора и в последующем предоставлено другое благоустроенное жилое помещение», - рассказала врио министра.

Она также обратила внимание на то, что муниципалитеты включают в списки детей-сирот, у которых уже имеется жилье. «Это недопустимо с точки зрения закона. Надо вовремя принимать меры по сохранности этого имущества. Для того, чтобы этот порядок был разработан, на самом деле имеются проблемы в нормативной базе, только в 2020 году были принят Правительством порядок осуществления контроля за использованием и сохранностью жилых помещений детей-сирот, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния, а также осуществления контроля за распоряжением им. Также был утвержден новый порядок предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, благоустроенных жилых помещений», - рассказал Уммупазиль Омарова.

В рамках совещания выступили и другие представители органов власти, общественных организаций. Свои предложения внесли также руководители муниципалитетов. По итогам обсуждения Сергей Меликов дал ряд поручений.