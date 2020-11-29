В Махачкале состоялась научно-практическая конференция, организованная к юбилею Миннаца

В пятницу, 27 ноября в Махачкале прошла научно-практическая конференция «Актуальные вопросы межнациональных отношений: проблемы и перспективы», прирученная к 30-летнему юбилею миннаца республики Дагестан.

Межнациональные отношения — вопрос, который в современном обществе стоит весьма остро и требует тщательного изучения, рассмотрения, и обмена опытом между регионами.

Открывая конференцию, к ее участникам обратился министр по национальной политике и делам религий Республики Дагестан Энрик Муслимов, который поприветствовал собравшихся от имени Врио Главы Республики Дагестан Сергея Меликова и отметил важность обсуждаемой в рамках конференции темы, а также поблагодарил гостей, которые приехали выступить в рамках конференции в качестве экспертов.

Почетный гость мероприятия, заместитель Председателя Правительства Республики Коми – министр национальной политики Республики Коми Галина Габушева выступила на тему «Реализация Стратегии государственной национальной политики в Республике Коми».

Она заметила, что Республика Коми и Республика Дагестан сходны своей многонациональностью и поликонфессиональностью. В регионе два государственных языка: русский и коми, поскольку это территория исконного проживания народов Коми.

«Как и в Дагестане, у нас проводятся мероприятия, направленные на сохранение национальной культуры, противодействие негативным тенденциям в молодежной среде.

С 1998 года действует межправительственное соглашение между Коми и Дагестаном, согласно которому также выполняется ряд мероприятий», - сообщила Г. Габушева.

Зампред правительства Коми подчеркнула также большой вклад дагестанцев, проживающих в Республике Коми, в социально-экономическое развитие региона. По ее словам, руководство региона поддерживает и поощряет и проекты местной диаспоры. Так, например, в городе Воркуте по инициативе дагестанского землячества начато строительство Исламского духовного центра.

От имени Федерального агентства по делам национальностей участников конференции поприветствовал начальник отдела ФАДН Азат Гафуров.

«Нам важно укреплять стабильность национальной политики в России и в каждом регионе, сохранить богатство истории и культуры нашей страны», - отметил он.

Член Генерального совета Ассамблеи народов Евразии, руководитель Представительства Ассамблеи в Ленинградской области Юрий Паламарчук в своем выступлении выразил надежду на то, что Республика Дагестан станет активным участником евразийского сотрудничества.

Также в рамках пленарного заседания конференции с приветствиями и докладами выступили председатель Совета Севастопольского регионального отделения Ассамблеи народов России Руслан Ковейко, председатель межрегионального общественного движения «Диалог», член Общественной палаты Чеченской Республики Лайлаъ Аюбова, научный сотрудник лаборатории истории педагогики и образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования», эксперт Совета молодых ученых Духовного управления мусульман Республики Башкортостан Равиля Зианшина, д. филос.н., профессор, председатель комиссии Общественной палаты Республики Дагестан по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений Мустафа Билалов, председатель Муфтията РД Шамиль Алиханов, д.и.н., заведующий отделом этнографии Института истории, археологии и этнографии Дагестанского федерального исследовательского центра Магомедхан Магомедханов и другие.

Работа конференции продолжилась в секциях.