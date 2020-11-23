Дагестан на 11-м месте в стране по трудоустройству граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Это стало возможным, благодаря работе Министерства труда и социального развития республики в области трудоустройства инвалидов. Так, службой занятости регулярно проводятся ярмарки вакансий, профессиональная переквалификация, дистанционные программы обучения, а также рекомендации в выборе профессии и помощь в адаптации на рынке труда.

На октябрь нынешнего года, по данным Пенсионного фонда на территории республики 175 тысяч инвалидов трудоспособного возраста, осуществляют трудовые деятельность из них немногим более 40 тысяч. По итогам 10 месяцев текущего года проведено 49 специализированных ярмарок вакансий, в которых приняли участие 196 незанятых инвалидов и 102 работодателя. Также организовано бесплатное обучение 64 граждан из числа маломобильных групп.

По состоянию на 1 ноября 2020 г. на учете в центрах занятости населения числится около 2,3 тыс. инвалидов. Для организации работы по их трудоустройству, Минтруда организовано взаимодействие с работодателями Дагестана, по реализации механизмов квотирования рабочих мест для инвалидов и создания специализированного банка вакансий.

Любой работодатель, при количестве сотрудников свыше 35 человек, обязан трудоустраивать инвалида на своем предприятии. Однако, для трудоустройства такого сотрудника, необходимо создать определенные условия труда. Для этого в республике введены дополнительные меры финансовой поддержки, стимулирующие работодателей принимать инвалидов на работу. Одна из основных - государственная программа Республики Дагестан «Содействие занятости населения», предусматривающая трудоустройство инвалидов на оборудованные для них рабочие места.

В текущем году на оборудование постоянного рабочего места для инвалида в республиканском бюджете предусмотрены средства в объеме фактических затрат, но не более 76,3 тыс. руб. на одно рабочее место.

С января по октябрь 2020 года, центрами занятости Минтруда в рамках данной программы оказано содействие в трудоустройстве 14 незанятым инвалидам.

В целях квотирования рабочих мест службами занятости при взаимодействии с налоговыми органами и органами статистики ведется реестр работодателей с численностью работников от 35 человек и более, подпадающих под действие установленных норм о квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов.

Так, по состоянию на 1 октября 2020 года на 1,6 тыс. организациях, функционирующих на территории республики, предусмотрено установление квоты для трудоустройства инвалидов в количестве 6,9 тыс. рабочих мест, количество установленной квоты составило уже 6,5 тыс. рабочих мест (95,0 проц.), в том числе в организациях бюджетной сферы – 6,0 тыс. рабочих мест.

Отметим, что в аппарате Министерства труда Дагестана из 182 сотрудников, 25 должностей занимают работники с ОВЗ.

Также, в целях поддержки данной категории граждан, на текущий год в бюджете республики предусмотрены финансовые средства, на развитие предпринимательской инициативы, рассчитанные на 101 безработных граждан, в том числе инвалидам. Размер единовременной финансовой помощи безработному гражданину, зарегистрировавшемуся в налоговых органах, составляет 145,0 тыс. рублей. С начала года этой выплатой в качестве индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства воспользовались 72 предпринимателя в том числе, 2 инвалида.

Для граждан с ОВЗ, желающих заняться собственным делом, службами занятости Минтруда РД предоставляется комплекс консультационных, организационных и методических услуг по вопросам организации предпринимательской деятельности и самозанятости, а также оказывается помощь в разработке собственного бизнес-плана. Подобными услугами с начала этого года воспользовались 95 чел.

Также, в соответствии с постановлением Правительства Дагестана, предусматривающего субсидирование части затрат на компенсацию расходов по оплате труда работников, занятых на предприятиях, образованных общественными организациями инвалидов, предусмотрено субсидирование части затрат на компенсацию расходов по оплате труда в сумме 15 793 рублей на одного работника до 6 месяцев.

В 2020 году компенсацией части расходов на зарплату 25 инвалидов по зрению воспользовались ООО «Махачкалинское производственное объединение «Электробытприбор» Всероссийского общества слепых.

Вместе с тем, посредством реализации грантов Минтруда трудоустроены граждане с ОВЗ в некоммерческих организациях социальное Кафе "Время перемен", швейная мастерская "Зиг-Заг" а также ювелирная мастерская для инвалидов - колясочников.

Отметим, что в Республике Дагестан обеспечена высокая доля трудоустроенных граждан имеющих инвалидность, в I полугодии 2020 года, – 44,5 проц. (против 33,2 проц. – по Российской Федерации), благодаря чему Дагестан в рейтинге по данному показателю занял 11 позицию.

Также для трудоустройства граждан с ОВЗ по инициативе Минтруда РД, в органах исполнительной власти республики на стадии согласования находится проект Постановления об аренде рабочих мест для инвалидов.