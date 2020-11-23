ЗАМАНА - 529 инвалидам и семьям, имеющим детей с инвалидностью в помогут улучшить жилищные условия

529 инвалидам и семьям, имеющим детей с инвалидностью в помогут улучшить жилищные условия

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23 ноября, 2020. Понедельник 10:29
529 инвалидам и семьям, имеющим детей с инвалидностью в помогут улучшить жилищные условия

Об этом сообщило Министерство труда и социального развития Дагестана, уточнив, что этот уникальный проект стал возможен благодаря дополнительным налоговым поступлениям в бюджет республики. Сумма, необходимая для предоставления жилья на льготных условиях, составляет не более 750 тысяч рублей и может быть получена предоставлена путем ипотечного кредита. Остальная стоимость квадратных метров компенсируется за счет средств республиканского бюджета. 

529 инвалидам и семьям, имеющим детей с инвалидностью в помогут улучшить жилищные условия
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Осматривая свою новую квартиру Нарипат Казиева, планирует расположение комнат для своих четырех детей. 14 лет семья с ребенком, имеющим инвалидность, стояла в очереди на улучшение жилищных условий и уже совершенно потеряла надежду купить собственную квартиру.                     

По словам Нарипат, надежда ожила, когда она прочитала на сайте Минтруда новость о выделении средств, для реализации программы по улучшению жилищных условий, предусмотренных для инвалидов и семей имеющих детей инвалидов.

Семья Казиевых приняла решение незамедлительно обратиться в Минстрой Дагестана через Администрацию Муниципалитета с заявлением на участие в данной программе. Субсидия на приобретение квартиры для семьи Казиевых составила 1 750 000 рублей. Впереди у владельцев собственного жилья, хлопоты, связанные с ремонтом и обустройством.

Многодетной семье Лабазановых, где так же есть ребенок с ОВЗ, удалось приобрести уже готовую под заселение квартиру на вторичном рынке жилья. Субсидия из республиканского бюджета на приобретение жилья для этой семьи, так же составила 1 750 000 рублей. Просторная четырехкомнатная квартира с большой кухней и светлым холлом, казалась несбыточной мечтой для Унайзат, но реализация в Дагестане программы по поддержке семей данной категории позволила ее осуществить.

Правительство Дагестана разработало механизм предоставления льготного ипотечного кредитования для таких семей, сроком до 10 лет. Половину кредита, в виде первоначального взноса, возьмет на себя республиканский бюджет. Жилье можно будет оформить в собственность. Напомним, что ранее такие квартиры предоставлялись по договору социального найма и после утраты инвалидности изымались и передавались другим нуждающимся согласно очередности.

В республике отмечается положительная динамика по решению жилищных проблем социально незащищенной категории граждан по сравнению с предыдущими годами. Так в 2018 году согласно данным Минтруда Дагестана, свидетельствами на приобретение жилья за счёт средств федерального бюджета, были обеспечены 72 очередника, в 2019 количество получателей составило 418 человек из которых 158 обеспечены свидетельствами за счёт средств федерального бюджета и 260 за счёт средств республиканского бюджета. В 2020 году гражданам выдано 529 свидетельств, из которых 122 за счёт федерального бюджета и 407 по республиканской программе предоставления субсидий на приобретение жилья инвалидам I группы и семьям имеющим детей инвалидов за счёт средств бюджета Республики.

Напомним, что согласно условиям льготной ипотеки, категорией граждан имеющих право на получение субсидии в приоритетном порядке, являются инвалиды I группы и семьи, имеющие детей-инвалидов.

 

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