529 инвалидам и семьям, имеющим детей с инвалидностью в помогут улучшить жилищные условия

Об этом сообщило Министерство труда и социального развития Дагестана, уточнив, что этот уникальный проект стал возможен благодаря дополнительным налоговым поступлениям в бюджет республики. Сумма, необходимая для предоставления жилья на льготных условиях, составляет не более 750 тысяч рублей и может быть получена предоставлена путем ипотечного кредита. Остальная стоимость квадратных метров компенсируется за счет средств республиканского бюджета.

Осматривая свою новую квартиру Нарипат Казиева, планирует расположение комнат для своих четырех детей. 14 лет семья с ребенком, имеющим инвалидность, стояла в очереди на улучшение жилищных условий и уже совершенно потеряла надежду купить собственную квартиру.

По словам Нарипат, надежда ожила, когда она прочитала на сайте Минтруда новость о выделении средств, для реализации программы по улучшению жилищных условий, предусмотренных для инвалидов и семей имеющих детей инвалидов.

Семья Казиевых приняла решение незамедлительно обратиться в Минстрой Дагестана через Администрацию Муниципалитета с заявлением на участие в данной программе. Субсидия на приобретение квартиры для семьи Казиевых составила 1 750 000 рублей. Впереди у владельцев собственного жилья, хлопоты, связанные с ремонтом и обустройством.

Многодетной семье Лабазановых, где так же есть ребенок с ОВЗ, удалось приобрести уже готовую под заселение квартиру на вторичном рынке жилья. Субсидия из республиканского бюджета на приобретение жилья для этой семьи, так же составила 1 750 000 рублей. Просторная четырехкомнатная квартира с большой кухней и светлым холлом, казалась несбыточной мечтой для Унайзат, но реализация в Дагестане программы по поддержке семей данной категории позволила ее осуществить.

Правительство Дагестана разработало механизм предоставления льготного ипотечного кредитования для таких семей, сроком до 10 лет. Половину кредита, в виде первоначального взноса, возьмет на себя республиканский бюджет. Жилье можно будет оформить в собственность. Напомним, что ранее такие квартиры предоставлялись по договору социального найма и после утраты инвалидности изымались и передавались другим нуждающимся согласно очередности.

В республике отмечается положительная динамика по решению жилищных проблем социально незащищенной категории граждан по сравнению с предыдущими годами. Так в 2018 году согласно данным Минтруда Дагестана, свидетельствами на приобретение жилья за счёт средств федерального бюджета, были обеспечены 72 очередника, в 2019 количество получателей составило 418 человек из которых 158 обеспечены свидетельствами за счёт средств федерального бюджета и 260 за счёт средств республиканского бюджета. В 2020 году гражданам выдано 529 свидетельств, из которых 122 за счёт федерального бюджета и 407 по республиканской программе предоставления субсидий на приобретение жилья инвалидам I группы и семьям имеющим детей инвалидов за счёт средств бюджета Республики.

Напомним, что согласно условиям льготной ипотеки, категорией граждан имеющих право на получение субсидии в приоритетном порядке, являются инвалиды I группы и семьи, имеющие детей-инвалидов.