Строительство яслей в Каспийске проверил премьер-министр Дагестана
- Автор Мадина
- 18 октября, 2020. Воскресенье 00:22
Завершить двухэтажное здание яслей строители должны уже в этом году. Ясли-сад рассчитан на 14 групп, для которых во дворе будут организованы как игровые, так и спортивные площадки.
В настоящее время активно ведутся работы по кирпичной кладке второго этажа, благоустройству прилегающей территории, подведению коммунальных сетей. Штукатурка и электропроводка на первом этаже практически завершена. Уже в ближайшее время начнутся кровельные работы и обустройство фасада.
По словам застройщиков, на объекте задействовано достаточное число работников, что дает возможность сдать его в срок.
Дав положительную оценку освоению средств и строительным работам в целом, премьер-министр напомнил о необходимости своевременной поставки оборудования.
«Погода сейчас позволяет усилить темпы строительства. Самое время параллельно возводить основное здание и благоустраивать территорию. Темп прошу не терять», - нацелил на результат Артём Здунов.
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