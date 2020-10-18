Премьер-министр Дагестана Артём Здунов проверил сегодня, 17 октября, вместе с курирующими вопрос руководителями ход строительства дошкольной образовательной организации на 250 мест в мкр. «Кемпинг» г. Каспийска.

Завершить двухэтажное здание яслей строители должны уже в этом году. Ясли-сад рассчитан на 14 групп, для которых во дворе будут организованы как игровые, так и спортивные площадки.

В настоящее время активно ведутся работы по кирпичной кладке второго этажа, благоустройству прилегающей территории, подведению коммунальных сетей. Штукатурка и электропроводка на первом этаже практически завершена. Уже в ближайшее время начнутся кровельные работы и обустройство фасада.

По словам застройщиков, на объекте задействовано достаточное число работников, что дает возможность сдать его в срок.

Дав положительную оценку освоению средств и строительным работам в целом, премьер-министр напомнил о необходимости своевременной поставки оборудования.

«Погода сейчас позволяет усилить темпы строительства. Самое время параллельно возводить основное здание и благоустраивать территорию. Темп прошу не терять», - нацелил на результат Артём Здунов.