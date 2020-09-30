ЗАМАНА - Ремонт ведущей к Сулакскому каньону дороге завершат в декабре

Ремонт ведущей к Сулакскому каньону дороге завершат в декабре

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30 сентября, 2020. Среда 11:26
Ремонт ведущей к Сулакскому каньону дороге завершат в декабре

Автомобильная дорога Кизилюрт – Буйнакск - Новый Чиркей через поселок Дубки - одна из главных туристических артерий в транспортной сети Дагестана. Автомобильная дорога ведет к знаменитому Сулакскому каньону, смотровой площадке в посёлке Дубки и Чиркейской ГЭС, которые ежедневно посещают тысячи туристов со всей страны.

Ремонт ведущей к Сулакскому каньону дороге завершат в декабре
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За годы эксплуатации дороги появились просадки полотна, местами разрушилось асфальтобетонное покрытие и в целом дорога пришла в неудовлетворительное состояние.

С учётом изношенности и возросшей интенсивностью движения в данном направлении, министерством транспорта и дорожного хозяйства РД было принято решение о ремонте дороги в рамках реализации Государственной программы по развитию дорожного хозяйства региона.

 На сегодняшний день завершены работы по ремонту искусственных сооружений и укладке выравнивающего слоя асфальтобетона. Идет укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, по завершению которой будут проведены мероприятия по обустройству обочин и обеспечению безопасности дорожного движения.

 Ежедневно на объекте задействовано 8 единиц спецтехники и 15 специалистов.

 Завершение работ и ввод в эксплуатацию 5-километрового участка запланировано на декабрь текущего года. Маршрутный ремонт в данном направлении будет продолжен и в последующие годы.

 

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