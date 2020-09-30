В Махачкале состоялось награждение волонтеров медалями за вклад в организацию акции #МыВместе

В церемонии приняли участие министр по делам молодежи Республики Дагестан Камил Саидов, заместитель министра здравоохранения РД Раиса Шахсинова, помощник министра труда и социального развития РД Джабраил Дайзиев, глава регионального исполкома ОНФ в Дагестане Джамалудин Шигабудинов и проректор по общественным связям и социально-воспитательной работе ДГМУ Эльмира Абиева.

Приветствуя участников мероприятия, Камил Саидов поблагодарил их за бескорыстный труд и помощь, а также отметил, что волонтеры – это герои современности.

«Наша молодежь, действительно, самая лучшая! Благодарю всех волонтеров, которые абсолютно бескорыстно и с полной самоотдачей помогали людям, старались быть максимально полезными. К акции подключились все муниципалитеты, и я уверен, что дагестанцы не остались один на один со своими проблемами. Наша республика получила множество наград и это говорит о том, что дагестанская молодежь проявила себя в период пандемии наилучшим образом», - добавил Камил Саидов, подчеркнув, что в Дагестане сформирован клуб #МыВместе для дальнейшего оказания помощи и поддержки населения в трудных ситуациях.

В свою очередь, Джамалудин Шигабудинов, поздравляя волонтёров с получением наград, рассказал, что акция объединила представителей различных республиканских сообществ и структур.

«Главный результат акции #МыВместе, я считаю, состоит в том, что каждый житель республики понял, что он не одинок, что рядом с ним есть люди, которые обязательно протянут руку помощи. Этот опыт показал, что, когда это необходимо, мы все (представители органов власти, некоммерческих организаций, благотворительных фондов, бизнеса и волонтерских отрядов) можем объединиться и вместе решать поставленные перед нами задачи», - отметил в своем выступлении глава регионального исполкома ОНФ.

Всего в ходе церемонии были награждены порядка 173 волонтеров, которые в целях недопущения массового скопления людей были разделены на три группы. Стоит отметить, что на мероприятии были соблюдены все рекомендации Роспотребнадзора.