ЗАМАНА - Всероссийская акция "Мое будущее"

Всероссийская акция "Мое будущее"

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22 сентября, 2020. Вторник 14:48

В рамках реализации Всероссийской программы по развитию профориентации «Zaсобой»(далее – Программа) при поддержке Федерального агентства по деламмолодежи с 16 ноября по 16 декабря 2020 года состоитсяВсероссийская акция «Мое будущее» (далее – Акция).

Всероссийская акция "Мое будущее"
Информация

УчастникиАкции смогут пройти профориентационный тест, познакомитьсяс историями профессионалов, представляющих востребованныена рынке труда профессии, узнать информацию о состоянии рынкатруда и перспективах его развития, а также получить навыкисамостоятельного мониторинга востребованности профессийв онлайн-формате на сайте Программы (засобой.рф).

Рекомендуемыйвозраст участников Акции от 13 до 17 лет.Акция является продолжением проекта «Всероссийскаяпрофдиагностика», который проводится с 2016 года.Внем принимали участие более 700 000 старшеклассников.

Подробная информация о проведении Акции, контактный номерорганизаторов, а также форма для заполнения заявок на участиебудут доступны на официальном сайте Программы (засобой.рф)c 1 октября 2020 года.

 

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ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
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взяты из открытых источников
 

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