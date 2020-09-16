Премьер-министр Дагестана принял участие в открытии четвертой смены форума «Машук-2020»

В церемонии принял участие Председатель Правительства Дагестана Артём Здунов. Среди почетных гостей форума были главы субъектов СКФО.

Со словами приветствия от имени Главы Дагестана Владимира Васильева и себя лично Артём Здунов обратился ко всем участникам офлайн-смены, среди которых и 39 представителей дагестанской молодежи.

«Мне бы хотелось пожелать вам удачи в реализации проектов. Здесь нет проигравших – должны быть только победители. Еще раз поздравляю вас всех, и большое спасибо Ставропольскому краю за гостеприимство – как всегда, у вас комфортно и уютно. Всем успехов! А Дагестан – вперед!», - напутствовал премьер-министр республики молодежь.

Артём Здунов также поделился своей оценкой нового формата работы форума «Машук-2020»: «В прошлом году людей, конечно же, было больше, но на этот раз форум стал более проектным. Сегодня мы видим те проекты, которые уже прошли отбор, и многие из них получают гранты, финансирование и развиваются. Поконкретнее стало. Как сказал Губернатор Ставропольского края, машуковцы этой смены должны отработать как один за трех, потому что численность участников значительно сократилась. Обращает на себя внимание и дисциплина – все-таки мир изменился после пандемии, дисциплина выходит на первый план. Это видно по организации, по людям, соблюдающим социальную дистанцию, и все это без ущерба для содержания форума. От участников дагестанской делегации жду, чтобы они побольше рассказали о республике, потому что все проекты, далеко выходящие за границы региона. Очень много проектов по социальному предпринимательству, туризму, а это мы, как минимум, должны в рамках СКФО организовывать. На это и был сделан основной упор, ребята настроены, и думаю, они себя достойно покажут в ходе презентации», - сказал премьер-министр Дагестана.

При этом Артём Здунов, говоря о значении форума для округа и в целом молодежной политики, призвал как организаторов, так и участников ни при каких обстоятельствах не тормозить процесс: «Нашли такую форму, как дистанционное проведение форума, – это тоже хороший выход. Главное – не приостанавливать работу форума. Но живое общение никто не отменяет, и большое спасибо организаторам, что удалось это сделать. Надо продолжать, наращивать проектную основу, которая уже появляется», - прокомментировал руководитель дагестанского кабмина.

В течение пяти дней участников IV офлайн-смены «Лидеры Развития» XI Северо-Кавказского молодежного форума «Машук» ждут проектные, компетентностные, игровые и презентационные сессии, образовательные и альтернативные площадки, а также яркая вечерняя программа. В рамках четвертой смены молодежь СКФО пройдет образовательную программу по 5 трекам: «Цифровое управление», «Цифровой бизнес», «Цифровой университет», «Цифровой человек» и «Цифровая среда». Кроме того, состоится и диагностика психофизических качеств машуковцев с применением VR-технологий на базе выездной лаборатории. Программа смены предполагает общий конкурс команд, исходя из логики разработки кейсов, включающий в себя систему рейтинга команд и прогресса в движении.

В конце смены машуковцы получат цифровое портфолио и обсудят результаты своей работы с экспертами.

Рейтинг составлялся по результатам активности участников во всех мероприятиях форума. Баллы зачислялись за посещение и работу в рамках образовательной программы, публикации в сервисах онлайн платформы, выполнение заданий на альтернативных площадках, участие в культурно-развлекательной программе и других направлениях – в целом отбор проходил по 180 критериям. Как говорят организаторы форума, «Машук» в этом году стал самым большим молодежным онлайн-форумом страны.

В первых трех сменах приняли участие 80 регионов России, по итогам отбора осталось 300 человек.