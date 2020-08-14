ЗАМАНА - В Дагестане 1 сентября начнут работу один детский сад и 9 школ

В Дагестане 1 сентября начнут работу один детский сад и 9 школ

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14 августа, 2020. Пятница 16:39

Власти Дагестана первого сентября откроют девять новых средних школ и один детский сад. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе Министерства образования и науки Дагестана.

В Дагестане 1 сентября начнут работу один детский сад и 9 школ
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"В День знаний, 1 сентября, в Дагестане традиционно состоится торжественное открытие новых образовательных организаций. Свои двери откроют девять новых школ и один детский сад", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, новый детский сад откроется в городе Каспийске, он рассчитан на 280 мест и построен в рамках госпрограммы "Развитие образования". "Новые школы откроются в девяти муниципалитетах республики и обеспечат 2 тыс. 294 дополнительных ученических места", - сообщил собеседник агентства.

Он уточнил, что две школы по 300 мест откроются в селах Теречное и Кандараул и одна школа на 120 мест - в селе Акбулатюрт Хасавюртовского района. Также школы на 100 ученических мест откроются в селах Шотода и Тлайлух Хунзахского района. "В Каякентском районе в селе Новые Викри откроется школа на 420 мест, в селе Касумкент Сулейман-Стальского района - на 150 мест, в селе Миатли Кизилюртовского района - на 200 мест. И в Махачкале состоится открытие блок-пристройки на 604 ученических места к СОШ № 26", - добавил представитель ведомства.

 

Данные объекты строятся в рамках госпрограммы "Развитие образования", Республиканской инвестиционной программы и госпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ".

 

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