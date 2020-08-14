За последние полгода по инициативе «Единой России» принято несколько законов и постановлений Правительства, направленных на поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщили информагентству в пресс-службе ДРО партии. Данная работа проводится совместно с кабмином в рамках партийного проекта «Единая страна – доступная среда» и госпрограммы «Доступная среда».

Напомним, еще в 2018 году по распоряжению Президента государственную программу «Доступная среда» в России продлили до 2025 года. Госпрограмма решает ряд важных задач, направленных на поддержку и защиту интересов граждан с ОВЗ. Вместе с тем, как отмечают законодатели, данное направление требует не только денежных вливаний, но и зачастую изменения действующего законодательства и нормативной базы.

В середине марта Владимир Путин подписал закон о запрете на дискриминацию инвалидов и пожилых людей при предоставлении товаров и услуг. Кроме того, с 1 июля установлена индексация пенсий гражданам-опекунам: теперь они не считаются работающими пенсионерами и приравнены к получающим пенсию по старости.

Другое нововведение, с которой партия выступила в разгар пандемии коронавируса, – заочное освидетельствование инвалидности до 1 октября. Данная мера, считают партийцы, была крайне необходима для защиты людей с ОВЗ от риска заражения вирусом. В настоящее время «Единая Россия» выступает с инициативой продлить дистанционный режим этой процедуры. Данную меру секретарь Генсовета партии Андрей Турчак назвал необходимой: «Мы будем настаивать, чтобы особый порядок был продлен и далее. Обратная связь, которую мы получаем от людей, показывает, что такая мера актуальна и востребована для многих не только во время пандемии».

Кроме того, «Единая Россия» добилась, чтобы новые средства технической реабилитации по истечении срока использования выдавались без дополнительных проверок. Помимо этого, категория «ребенок-инвалид» предоставляется без переосвидетельствования до достижения 18-летнего возраста детям с инсулинозависимым сахарным диабетом и детям со злокачественным новообразованием глаза после проведения операции по удалению глазного яблока.

Еще одно изменение: с 1 июля не нужно получать значок «Инвалид» для автомобиля, достаточно подать сведения о транспорте через Федеральный реестр инвалидов или госуслуги, а МВД будет контролировать законность использования парковочного места автоматически.

По инициативе партии в Госдуму также внесен проект закона, который облегчит получение инвалидами технических средств реабилитации. По словам партийцев, тысячи людей вынуждены получать их по месту прописки, теперь же предлагается отменить данную привязку к территории и выдавать по месту нахождения инвалида.

В рамках партпроекта проводится и другая работа, направленная на изменение взгляда общества на проблемы людей с ограниченными возможностями здоровья.

По словам регионального координатора партийного проекта «Единая страна – доступная среда» Джамили Керимовой, в Дагестане 310 тысяч человек с инвалидностью, из которых 30% – инвалиды-колясочники, которых окружает множество проблем.

«В нашем регионе, как и по всей России, идет реализация партийного проекта “Единая страна – доступная среда”. Его цель – поддержка и социализация людей с ограниченными возможностями здоровья. Однако проект не ограничивается только работой над обеспечением физической доступности объектов инфраструктуры, он включает в себя также доступность социальных институтов, образования, работы, информации, возможность участия в общественной жизни», – напомнила она.

Говоря о реализации проекта в регионе, Керимова отметила, что в республике проводится множество благотворительных, спортивных, культурных мероприятий для инвалидов. Ежеквартально проводится мониторинг по оценке занятости людей с ОВЗ для того, чтобы выяснить, сколько позиций создано в рамках квотируемых рабочих мест и есть ли неправомерные отказы. Проводятся «Уроки доброты» – тематические встречи школьников и учащихся вузов с людьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. «Мероприятия направлены на формирование у молодых людей правильного отношения к людям с инвалидностью», – пояснила региональный координатор партпроекта.

Кроме того, сообщила она, за короткий период в 15-ти образовательных учреждениях республики появились элементы безбарьерной среды. При поддержке депутатов на входе в городской пляж Махачкалы установлены пандусы для людей с ОВЗ и женщин с детьми.

Помимо этого, в период пандемии активисты партпроекта совместно с медработниками оказали адресную помощь семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья: были собраны продуктовые наборы и необходимые медикаменты.