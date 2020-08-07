Объем закупок сельхозтехники в Дагестане увеличился в 3 раза

В Дагестане увеличились объемы закупки сельскохозяйственной техники в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщили информагентству в пресс-службе Минсельхозпрода РД.

По словам представителя ведомства, за семь месяцев текущего года сельхозтоваропроизводителями республики было приобретено 223 единицы сельскохозяйственной техники на сумму 322 млн рублей. В 2 раза больше закуплено тракторов и зерноуборочных комбайнов, чем за соответствующий период прошлого года.

Увеличению объемов приобретения техники способствовала целенаправленная работа, проводимая на уровне республики по повышению покупательского спроса сельхозтоваропроизводителей и доступности действующих мер государственной поддержки.

Налажено плодотворное сотрудничество с АО «Росагролизинг», для развивающихся хозяйств закупка техники централизована через АО «Дагагроснаб», а крупные хозяйства работают по прямым договорам.

В результате этих мер на 192 млн рублей (60% к общему объему) хозяйствами приобретено техники по договорам купли-продажи и на 129 млн рублей по договорам лизинга.

Замминистра сельского хозяйства Шарип Шарипов отметил, что технико-технологическая модернизация отрасли является важнейшим приоритетом региональной аграрной политики и до конца текущего года сельхозтоваропроизводители республики ставят задачу приобретения техники не менее чем на 500 млн рублей, что составит более 130% к уровню 2019 года.