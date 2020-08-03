Республиканская офтальмологическая больница получила современный аппарат, позволяющий проводить редкие для Дагестана операции

Специалисты Республиканской офтальмологической больницы теперь проводят редкие для региона операции, помогающие лечить серьезные патологии - это отслойка сетчатки, диабетические осложнения глаза, эпиретинальный фиброз, витреомакулярный тракционный синдром, макулярный разрыв, возрастная макулярная дегенерация, окклюзия (тромбоз) вен сетчатки, гемофтальм, которые, по сути, забирают центральное зрение, пишет пресс-служба министерства здравоохранения Дагестана.

То есть в Дагестане активно начало развиваться такое направление в хирургии глаза, как витреоретинальная хирургия. Проводят такие операции в отделении патологии сетчатки и стекловидного тела Республиканской офтальмологической больницы. И это настоящий прорыв в работе медучреждения.

Комплексный подход по терапии заболеваний заднего участка глаз, то есть заболеваний сетчатки и стекловидного тела, стал возможным благодаря новейшему итальянскому офтальмохирургическому аппарату R-Evolution CR. Приобрел его для Республиканской офтальмологической больницы региональный Минздрав в рамках госпрограммы Республики Дагестан «Развитие здравоохранения».

С помощью данного аппарата по-новому начала развиваться и хирургия катаракты. Ведь современное медоборудование позволяет офтальмологам РОБ проводить сложнейшие оперативные вмешательства с высокой точностью и, что немаловажно, малоинвазивно, проще говоря, через небольшие проколы в роговице глаза.

Хирургия катаракты – ультразвуковая и лазерная факоэмульсификация - это операции по удалению помутневшего хрусталика глаза. В процессе работы хирург через микропрокол подводит к поврежденному хрусталику специальный инструмент, который ультразвуком или лазером разжижает хрусталик и выводит его наружу. Следующий этап - имплантация искусственного хрусталика, который полностью берет на себя функции естественного. Швы при таких операциях не требуются.

Такой вид оперативных вмешательств малотравматичен, в отличие от открытых операций на глазу. Проводятся они быстро (в течение 10-30 мин.), под местным обезболиванием, бескровно, без швов и практически безболезненно, не доставляя особого дискомфорта пациенту. Очень короткий и реабилитационный период. Один день против 8 при открытых вмешательствах.

Теперь жителям региона для лечения витреоретинальных патологий не нужно выезжать за пределы Дагестана. Такие операции на современном оборудовании проводятся в Республиканской офтальмологической больнице по полису ОМС, т.е. совершенно бесплатно.

Стоит отметить, что РОБ планирует приобрести суперсовременное оборудование хирургии катаракты компании Alcon, аналогов которому в Дагестане нет.