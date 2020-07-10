По результатам следствия было установлено, что обвиняемый с 2009 по 2017 годы, обманывая и подделывая документы, получил от министерства сельского хозяйства и продовольствия Дагестана деньги в виде субсидий на развитие пищевой и перерабатывающей промышленности на сумму около 6,5 миллиона рублей. Денежные средства он легализовал через подконтрольную организацию. В 2016 году он попытался таким образом получить субсидии в размере трех миллионов рублей, но испугавшись, что его могут раскрыть, отозвал заявку. В феврале 2018 года сфальсифицировал решение общего собрания акционеров об избрании его гендиректором консервного завода. Следователями было собрано достаточно доказательств для возбуждения уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением. В скором времени оно будет рассмотрено судом.
Директор консервного завода, обвиняемый в мошенничестве, предстанет перед судом в Дагестане
- Автор Мадина
- 10 июля, 2020. Пятница 15:44
Завершилось расследование уголовного дела в отношении гендиректора ОАО «Гергебильский консервный завод». Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и последующем отмывании денежных средств, а также фальсификации решения общего собрания акционеров.
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