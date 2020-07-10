Директор консервного завода, обвиняемый в мошенничестве, предстанет перед судом в Дагестане

По результатам следствия было установлено, что обвиняемый с 2009 по 2017 годы, обманывая и подделывая документы, получил от министерства сельского хозяйства и продовольствия Дагестана деньги в виде субсидий на развитие пищевой и перерабатывающей промышленности на сумму около 6,5 миллиона рублей. Денежные средства он легализовал через подконтрольную организацию. В 2016 году он попытался таким образом получить субсидии в размере трех миллионов рублей, но испугавшись, что его могут раскрыть, отозвал заявку. В феврале 2018 года сфальсифицировал решение общего собрания акционеров об избрании его гендиректором консервного завода. Следователями было собрано достаточно доказательств для возбуждения уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением. В скором времени оно будет рассмотрено судом.