Меры по развитию водоотведения рассмотрены сегодня, 8 июля, на совещании под руководством Председателя Правительства Дагестана Артёма Здунова в режиме ВКС по вопросам санитарно-гигиенического состояния прибрежной полосы Каспийского моря и зон рекреаций.

Открывая совещание, премьер отметил, что уровень загрязнения морской воды в зонах рекреации (пляжные зоны) превышает гигиенические нормативы по микробиологическим показателям. «При такой ситуации сложно говорить о полноценном развитии пляжного туризма», - подчеркнул глава кабмина.

О проводимой работе по улучшению сложившейся ситуации в ходе совещания рассказал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Дагестана Малик Баглиев. Руководитель ведомства в частности доложил о работе, проводимой по строительству и реконструкции канализационных очистных сооружений в городах и районах республики.

Он сообщил, что в 2019 году завершено строительство первого этапа канализационных очистных сооружений в переселенческом Новолакском районе. Ведётся строительство второго этапа, ввод которого запланирован на 2021 год и обеспечит полную очистку сточных вод 9 населенных пунктов.

«Продолжается строительство очистных сооружений в городе Дербенте, их планируется ввести в 2023 году. В текущем году также планируется ввод очистных сооружений в поселке Тюбе Кумторкалинского района.

Для ввода в эксплуатацию завершенных строительством в 2017 году канализационных очистных сооружений в Избербаше построен напорный канализационный коллектор. Для их эффективной эксплуатации в 2021 году планируется строительство сбросного коллектора.

В целях завершения строительства очистных сооружений в городах Махачкале и Каспийске сейчас ведется разработка проектно-сметной документации по восстановлению и строительству канализационного коллектора, аварийного сброса. Ввод в эксплуатацию объекта запланирован в 2022 году.

По реконструкции очистных сооружений канализации города Каспийск с увеличением производительности до 450 тыс. куб м в сутки завершение разработки ПСД и прохождение госэкспертизы планируется до 31 июля 2021 года.

Для обеспечения сбора и транспортировки канализационных стоков Кировского района, а также части Ленинского и Советского районов города Махачкалы предусмотрено строительство канализационного коллектора в северном направлении протяженностью 4,5 км, его ввод намечен на 2024 год», - доложил руководитель министерства.

Для завершения строительства очистных сооружений канализации в городах Дагестанские Огни, Буйнакск, Кизляр, Южно-Сухокумск, Хасавюрт общей мощностью 159,2 куб. м в сутки, по словам министра, проводятся инструментальное обследование и корректировка, разработанной в начале 2000-х годов проектной документации.

«Разработана ПСД по реконструкции внутригородских сетей канализации города Хасавюрт протяженностью 18,3 км. Она проходит экспертизу, устраняются замечания. Работы планируется завершить до конца текущего года.

На 2021 и 2022 годы запланирован ввод сетей водоотведения города Махачкалы (микрорайоны «Пальмира» и «ДОСААФ»).

По очистным сооружениям поселка Дубки Казбековского района администрация поселка готовит техническую документацию по их реконструкции», - констатировал он.

Министр отметил, что завершение строительства всех вышеуказанных объектов обеспечит дополнительный прием сточных вод в объеме 168 млн куб. м в год, их очистку до нормативных значений, и улучшит социально-экологическую обстановку в Республике Дагестан.

Вместе с этим, Малик Баглиев назвал целесообразным при строительстве объектов водоснабжения в сельских населенных пунктах с отсутствием централизованных систем водоотведения, одновременно учитывать строительство сетей водоотведения и модульных очистных сооружений канализации. Глава Минстроя отметил, что все зоны риска покрываются мероприятиями, которые вложены в проектирование и строительство.

Заслушав доклад, премьер обратил особое внимание на несанкционированные сбросы, которые не учитываются в этих 168 млн куб. м, и поручил провести комиссионную работу строительного блока Правительства совместно с Роспотребнадзором для перекрытия всех угроз для Каспия.