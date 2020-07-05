Первые экзамены ЕГЭ-2020 прошли в штатном режиме и без нарушений

Аттестационная кампания ЕГЭ-2020 стартовала сегодня, 3 июля, с экзаменов по географии, литературе, информатике и ИКТ. В Республике Дагестан участниками первого экзаменационного дня стали более 800 выпускников.

Экзамены прошли в 14 пунктах (ППЭ) с соблюдением всех требований Рособрнадзора и эпидемиологических предписаний Роспотребнадзора. Один из пунктов на базе Лицея № 22 г. Махачкалы с проверкой до начала экзаменов посетили вице-премьер – министр образования и науки РД Уммупазиль Омарова, первый заместитель министра образования и науки РД Ширали Алиев и начальник Управления образования г. Махачкалы Вадим Дибияев.

«Самое главное для нас в подготовке к ЕГЭ в этом году было обеспечить безопасность наших детей. Для этого сделано все: дезинфекция помещений, обеспечение пунктов средствами индивидуальной защиты и приборами для обеззараживания воздуха, бесконтактная термометрия на входе и маршрутизация с соблюдением дистанции в полтора метра, предварительный медосмотр организаторов ЕГЭ и многое другое. Все процедуры экзамена проводятся в четком соответствии с единым графиком мероприятий ЕГЭ и требованиями Рособрнадзора», - отметила Уммупазиль Омарова в беседе с журналистами.

Ход экзаменов контролировали федеральные эксперты, представители управления надзора и контроля в сфере образования, члены ГЭК, федеральные и региональные общественные наблюдатели.

Результаты экзаменов станут известны не позднее 17 июля. Участники, которые по уважительной причине пропустили экзамены смогут сдать их в резервные дни – 24 и 25 июля.

Основной период ЕГЭ-2020 завершится 25 июля. Для участия в нем в Дагестане заявлено около 11 тысяч выпускников текущего года и прошлых лет.