В Кайтагском районе капитально ремонтируются 3 дошкольных образовательных учреждения

Сегодня глава Кайтагского района Алим Темирбулатов в рамках рабочего визита проинспектировал проведенные работы и отметил, что детские дошкольные учреждения играют особую роль в жизни каждого ребенка, поскольку в них наши дети проводят большую часть своего времени.

По словам Алима Темирбулатова, работа началась во время режима повышенной готовности, пока воспитанники и персонал дошкольных учреждений находились дома на самоизоляции, и на сегодняшний день во всех трех детских садах ремонтные работы продолжаются.

Заведующая детсадом «Родничок» Мадина Мирзаева рассказала, что из-за постоянных протечек кровли, невозможно было сделать ремонт в группах, спальнях — на потолке образовывались подтеки, отсыревали стены, иной раз приходилось подставлять ведра и другую посуду. Не помогал даже текущий «косметический» ремонт.

«Но теперь, после капитального ремонта кровли, мы сможем сделать наш детский сад теплым, уютным и образцовым. Из всех вышеперечисленных детсадов «Родничок» — одно из самых больших дошкольных учреждений в районе, которое ежедневно посещают более 160 детей. Кровля здания, построенного в 1986 году, давно требовала капитального ремонта», — отметила она.

Теперь старое изношенное покрытие кровли заменено на новое, смонтирована пароизоляция, обновлено чердачное покрытие и установлен металлический профилированный лист с утеплителем, который увеличит теплостойкость помещений и оптимизирует расходы на отопление. В целом мастера отремонтировали более 700 кв. м. кровли данного объекта.

Также в данном детсаде будет произведена полная замена дверей. Кроме того, производится капитальный ремонт и в музыкальном зале, где будут ежедневно заниматься воспитанники детсада. Так как зал расположен на первом этаже, полностью обновлен его пол на 110 квадратных метров. Сначала пол залили цементным покрытием, а затем установили ламинат. Помимо этого началась замена деревянных окон на пластиковые, идет штукатурка и покраска межоконных пространств после замены окон.

В детсаде «Улыбка» также выполнен большой объем работ: заменены полы и потолки, где есть необходимость; построен новый пожарный водоём вместимостью 16 куб. метров; установлен новый дополнительный санузел, а также для персонала детского садика, старые деревянные окна заменены на новые пластиковые и установлены пожарные входы в пяти группах, произведена замена входной деревянной двери на железную, а все внутренние двери будут заменены на пластиковые, планируется установка кафельной плитки на полу в трёх коридорах. Кроме того, в методкабинете также будет произведен полный капитальный ремонт с заменой потолка и пола. Параллельно, вместе с ними, проходят и внутренние ремонты инженерных сетей, помещений, вентиляции и благоустройство территории.

Вместе с заведующей детским садом, Алим Темирбулатов тщательно осмотрел каждый корпус, где все еще работают подрядчики. Глава подчеркнул, что здание детского сада должно быть не только теплым и надежным помещением для пребывания детей, оно должно отвечать всем санитарным нормам. Нашей главной задачей, продолжил он, было и остается – создание комфортных условий и уютной атмосферы для каждого ребенка, посещающего садик.

В рамках большого ремонта в детсаде «Ручеёк» также производится капитальный ремонт. Работы идут полным ходом по следующим направлениям: ремонтируется пожарный водоём и проводят установку 7 эвакуационных выходов, из которых 2 со второго этажа с пожарными лестницами, а также заменят все деревянные окна на пластиковые и двери как внутренние, так и наружные, облицуют лестницу и заменят пол в двух группах во втором корпусе одноэтажного здания. Там же пристроена одна группа, включающая в себя игровое помещение, спальню и санузел, установлены перегородки из гипсокартона для кабинета музыкального руководителя и сторожей. Эвакуационный выход перемещен с лицевой части здания на заднюю.

Осмотрев все три детских сада, Алим Темирбулатов остался доволен проведенными работами и отметил, что по завершению капитального ремонта все три дошкольных учреждения должны отвечать всем требованиям пожарной безопасности и Роспотребнадзора, а также дал указание провести генеральную уборку, а затем и полную дезинфекцию помещений до того, как дети вернутся в садики.

«Как завершатся все запланированные ремонтные работы, будет проведено торжественное открытие и в праздничной обстановке, обновленные садики откроют двери нашим детишкам», — добавил глава.