ЗАМАНА - Анна Безрукова: «В Дагестане созданные условия безопасности в период голосования обеспечило высокую явку»

Анна Безрукова: «В Дагестане созданные условия безопасности в период голосования обеспечило высокую явку»

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03 июля, 2020. Пятница 16:31
Анна Безрукова: «В Дагестане созданные условия безопасности в период голосования обеспечило высокую явку»

Зампредседателя Комитета Народного Собрания РД Анна Безрукова уверенна, что голосование по поправкам в Основной закон РФ в регионе отличалось высоким уровнем организации, что обеспечило беспрецедентно высокую явку голосующих, сообщили информагентству в пресс-службе Дагестанского парламента.

Анна Безрукова: «В Дагестане созданные условия безопасности в период голосования обеспечило высокую явку»
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«Всероссийское голосование проходило в период пандемии, что стало причиной дополнительно принятых мер безопасности. Муниципалитеты создали на пунктах голосования атмосферу праздника. И в плане санитарии были соблюдены все нормы предписанные Роспотребнадзором РФ. Эти факторы обеспечили высокую явку голосующих по вопросу поправок в Конституцию России», - процитировали Безрукову в пресс-службе. 

Сама депутат голосовала на участке, размещенном в махачкалинском лицее №22. Ей как и всем участникам голосования дистанционно измерили температуу и выдали индивидуальный пакет с маской, перчатками и авторучкой.

В процессе освещения Всероссийского голосования она также отметила роль республиканских СМИ.

 

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