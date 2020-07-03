Анна Безрукова: «В Дагестане созданные условия безопасности в период голосования обеспечило высокую явку»

Зампредседателя Комитета Народного Собрания РД Анна Безрукова уверенна, что голосование по поправкам в Основной закон РФ в регионе отличалось высоким уровнем организации, что обеспечило беспрецедентно высокую явку голосующих, сообщили информагентству в пресс-службе Дагестанского парламента.

«Всероссийское голосование проходило в период пандемии, что стало причиной дополнительно принятых мер безопасности. Муниципалитеты создали на пунктах голосования атмосферу праздника. И в плане санитарии были соблюдены все нормы предписанные Роспотребнадзором РФ. Эти факторы обеспечили высокую явку голосующих по вопросу поправок в Конституцию России», - процитировали Безрукову в пресс-службе.

Сама депутат голосовала на участке, размещенном в махачкалинском лицее №22. Ей как и всем участникам голосования дистанционно измерили температуу и выдали индивидуальный пакет с маской, перчатками и авторучкой.

В процессе освещения Всероссийского голосования она также отметила роль республиканских СМИ.