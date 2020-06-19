Подготовку к параду Победы обсудили в Правительстве РД

Председатель Правительства Дагестана Артём Здунов обсудил сегодня, 19 июня, с кабинетом министров, а также с представителями Роспортебнадзора, Каспийской флотилии, администрации Каспийска подготовку к проведению парада Победы. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации Главы и Правительства РД.

Как отмечалось ранее, он пройдет 24 июня по всей стране, а в Дагестане местом проведения военного парада в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов был выбран Каспийск.

В рамках совещания его участники обговорили все детали предстоящего значимого мероприятия, прежде всего, связанные с обеспечением безопасности, в том числе и касающиеся реализуемых в республике санитарно-эпидемиологических мер. Помимо прочего, речь шла о благоустройстве городских территорий. По словам мэра Каспийска Магомеда Абдулаева, в этой части сделано немало: проведена реконструкция площади и подготовка территорий вокруг сцены, приведены в порядок улицы и общественные зоны. Учитывая, что мероприятие состоится в жаркое время, на площади будут развернуты навесы для защиты от солнца.



Одной из важных особенностей юбилейного парада, который начнется в 10 утра на Площади Ленина, станет проезд военной техники. По главной площади Каспийска торжественным маршем пройдут 1162 военнослужащих Министерства обороны и 222 представителя других силовых ведомств. Кроме пеших колонн, в параде задействуют 25 единиц техники, состоящей на вооружении соединений и частей Каспийской флотилии. В 22:00 будет дан артиллерийский салют.

Рассмотрели на совещании и другие пункты плана организации военного парада, в подготовке которого задействованы многие министерства и ведомства региона. Минздрав обеспечит медицинское наблюдение за состоянием здоровья участников и режим повышенной готовности службы экстренной медицинской помощи. Волонтеры будут раздавать салфетки и медицинские маски. Трибуны для зрителей установят с учетом социальной дистанции. При этом военные Каспийска дважды в неделю проходят исследование на носительство COVID-19. В день же проведения мероприятия на входе на территорию площади специалисты Роспотребнадзора будут проводить температурный контроль прибывающих.

Артём Здунов поручил ответственным руководителям завершить всю подготовку к параду уже в эти выходные, соблюдая все необходимые санэпид требования.