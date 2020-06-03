ЗАМАНА - АО «Мостоотряд-99» бесплатно построит подземный пешеходный переход к Духовному центру

АО «Мостоотряд-99» бесплатно построит подземный пешеходный переход к Духовному центру

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03 июня, 2020. Среда 17:41
АО «Мостоотряд-99» бесплатно построит подземный пешеходный переход к Духовному центру

АО «Мостоотряд-99» возводит подземный пешеходный переход к центру имени Пророка Исы, строящемуся между Махачкалой и Каспийском. Сооружение призвано облегчить доступ к одному из крупнейших религиозных центров Европы и возводится полностью за счет средств строительной организации. Об этом РИА «Дагестан» сообщили в пресс-службе духовного центра. 

АО «Мостоотряд-99» бесплатно построит подземный пешеходный переход к Духовному центру
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 Подземный переход будет состоять из двух пролетов. Общая длина перехода составит 27 метров, высота – 3 м, а ширина – 15 м. На сегодня уже завершена укладка плит перекрытия. 

 «Подрядная организация планирует завершить работы к концу июня. Благодарим за оказанную помощь Загида и Хучбара Хучбаровых, а также всю команду “Мостоотряда-99”», – сообщили в духовном Центре имени Пророка Исы. 

 Добавим, что АО «Мостоотряд-99» по инициативе семьи Хучбаровых с самого начала строительства Духовного центра оказывает на безвозмездной основе помощь квалифицированными специалистами, специальной техникой, а также поставками строительных материалов.

 

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