Подземный переход будет состоять из двух пролетов. Общая длина перехода составит 27 метров, высота – 3 м, а ширина – 15 м. На сегодня уже завершена укладка плит перекрытия.
«Подрядная организация планирует завершить работы к концу июня. Благодарим за оказанную помощь Загида и Хучбара Хучбаровых, а также всю команду “Мостоотряда-99”», – сообщили в духовном Центре имени Пророка Исы.
Добавим, что АО «Мостоотряд-99» по инициативе семьи Хучбаровых с самого начала строительства Духовного центра оказывает на безвозмездной основе помощь квалифицированными специалистами, специальной техникой, а также поставками строительных материалов.