По поводу многофункциональных медцентрах, Артем Здунов подчеркнул, что «Построят их очень быстро. Силы и средства развертываются оперативно: на каждом объекте около 300 человек, много техники. Мы запросили в Москве 450 новых штатных единиц, чтобы нам разрешили расширить штат Минздрава под эти госпитали».
Однако, по словам Здунова, имеется еще 1785 человек, о которых мы попросили под 119 новых бригад скорой медпомощи. «Когда мы получим разрешение, нам надо будет укомплектовать эти штатные единицы. И заняться решением этого вопроса нужно уже сейчас», – сказал премьер-министр.
Также Артём Здунов отметил, что согласно статистике, подготовленных для этого медиков в Дагестане достаточно.