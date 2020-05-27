В трех госпиталях Дагестана собираются трудоустроить 450 человек

В многофункциональных медцентрах, которые возводятся Минобороны РФ в Дербенте, Каспийске и Хасавюртовском районе, будут трудоустроены 450 человек. Об этом на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом в РД сообщил премьер-министр Артем Здунов. Информация об этом имеется на сайте «АиФ-Дагестан».

По поводу многофункциональных медцентрах, Артем Здунов подчеркнул, что «Построят их очень быстро. Силы и средства развертываются оперативно: на каждом объекте около 300 человек, много техники. Мы запросили в Москве 450 новых штатных единиц, чтобы нам разрешили расширить штат Минздрава под эти госпитали».

Однако, по словам Здунова, имеется еще 1785 человек, о которых мы попросили под 119 новых бригад скорой медпомощи. «Когда мы получим разрешение, нам надо будет укомплектовать эти штатные единицы. И заняться решением этого вопроса нужно уже сейчас», – сказал премьер-министр.

Также Артём Здунов отметил, что согласно статистике, подготовленных для этого медиков в Дагестане достаточно.