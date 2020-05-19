Владимир Путин обратился к жителям Дагестана

Президент России Владимир Путин сегодня в ходе онлайн-совещания по вопросам эпидемиологической ситуации в Дагестане обратился к жителям республики.

В работе совещания приняли участие руководители федеральных органов власти, руководители федеральных органов исполнительной власти, Роспотребнадзора, Росздравнадзора и другие. От Дагестана в нем приняли участие Глава республики Владимир Васильев, председатель Народного Собрания Хизри Шихсаидов, муфтий республики Ахмед хаджи Абдуллаев и другие.

«Хотел бы напрямую обратиться к жителям республики.

Я вспоминаю мою встречу с великим Расулом Гамзатовым в сентябре 2003 года и его известные слова: «Главное для счастья и процветания Дагестана – это неделимость, нерушимость, единство всех народов и наций Дагестана. Чувство семьи единой».

Я знаю, что испокон веков в Дагестане берегли и берегут верность традициям товарищества, чести, доблести и взаимовыручки, уважения к старшим. Эти традиции служили людям опорой и в лихолетье Великой Отечественной войны, и в 1999 году, когда дагестанские ополченцы защитили своих матерей, жён, детей, стариков, дали отпор агрессии международных террористов. С тех пор у меня особое отношение к Дагестану.

Мы многое вместе сделали для того, чтобы на земле Дагестана был мир. Вместе начали и обязательно продолжим работу по решению экономических, социальных задач, стоящих перед Республикой.

А сейчас от наших совместных действий, от усилий всех жителей республики, от вашей сплочённости, выдержки, ответственности, от строгого следования рекомендациям врачей и специалистов зависит, чтобы Дагестан как можно быстрее преодолел угрозу эпидемии. Чтобы мы сберегли главное, а главное – это жизни людей.

Рассчитываю на вас, дорогие. И хочу, чтобы вы знали и были уверены – с Дагестаном сейчас будет вся Россия. Это непростое время мы пройдём вместе. И так будет всегда. Сделаем всё, чтобы помочь вам справиться с общей бедой», - сказал Владимир Путин, обращаясь к дагестанцам.