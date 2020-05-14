В Дагестане выявили дефицит лекарств и тестов на коронавирус

Росздравнадзор в мае выявил в Дагестане недостаток лекарств и тест-систем на коронавирус.

Нарушения нашли после проверки Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор). Оказалось, что в Дагестане не хватает тест-систем и расходных материалов, из-за чего в республике проводят недостаточное количество тестов на коронавирус. Также в регионе выявили следующие недочеты: