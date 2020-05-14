Нарушения нашли после проверки Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор). Оказалось, что в Дагестане не хватает тест-систем и расходных материалов, из-за чего в республике проводят недостаточное количество тестов на коронавирус. Также в регионе выявили следующие недочеты:
- не на должном уровне организована работа перепрофилированных медицинских организаций, в которых лечат пациентов с внебольничной пневмонией;
- больницы недостаточно обеспечены лекарствами и средствами индивидуальной защиты;
- дефицит кадров в амбулаторном звене;
- нет системы мониторинга пациентов, получающих амбулаторное лечение;
- отсутствуют собственные мощности для производства медицинского кислорода, а также есть проблемы в обеспечении кислородом больных с дыхательной недостаточностью;
- длительные сроки ожидания КТ-исследований и результатов тестирования. Центральный аппарат Росздравнадзора поручил территориальному органу проверить минздрав республики, сообщили в пресс-службе ведомства.