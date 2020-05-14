ЗАМАНА - В Дагестане выявили дефицит лекарств и тестов на коронавирус

В Дагестане выявили дефицит лекарств и тестов на коронавирус

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14 мая, 2020. Четверг 18:02
В Дагестане выявили дефицит лекарств и тестов на коронавирус

Росздравнадзор в мае выявил в Дагестане недостаток лекарств и тест-систем на коронавирус.

В Дагестане выявили дефицит лекарств и тестов на коронавирус
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Нарушения нашли после проверки Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор). Оказалось, что в Дагестане не хватает тест-систем и расходных материалов, из-за чего в республике проводят недостаточное количество тестов на коронавирус. Также в регионе выявили следующие недочеты:

  • не на должном уровне организована работа перепрофилированных медицинских организаций, в которых лечат пациентов с внебольничной пневмонией;
  • больницы недостаточно обеспечены лекарствами и средствами индивидуальной защиты;
  • дефицит кадров в амбулаторном звене;
  • нет системы мониторинга пациентов, получающих амбулаторное лечение;
  • отсутствуют собственные мощности для производства медицинского кислорода, а также есть проблемы в обеспечении кислородом больных с дыхательной недостаточностью;
  • длительные сроки ожидания КТ-исследований и результатов тестирования. Центральный аппарат Росздравнадзора поручил территориальному органу проверить минздрав республики, сообщили в пресс-службе ведомства.

 

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