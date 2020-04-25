Учитель в сети: как работает первая на Кавказе онлайн-школа

Первая на Северном Кавказе общеобразовательная онлайн-школа «Дом знаний» начала работать в Махачкале в сентябре прошлого года, и до введения режима самоизоляции в ней училось 40 школьников. Сейчас с помощью платформы занимается больше 21 000 детей.

Цель — заинтересовать

Директор онлайн-школы Халипа Тагиров говорит, что часто наблюдал, как неохотно дети идут в школу, а учатся ради оценки или для родителей. Так он задумался об альтернативах.

— Мы пересмотрели финскую, американскую, сингапурскую и другие системы образования. Остановились на онлайн-школе, где информация подается в виде видеоуроков, максимально емко и интересно, — поясняет директор.

В прошлом августе школа получила лицензию на образовательную деятельность — на общих основаниях, так как отдельных требований к онлайн-школам пока нет, а недавно получила право выдавать аттестаты.

Правда, явиться на ОГЭ и ЕГЭ ученикам все равно придется лично: другой формат в России не предусмотрен. Ходят на работу и педагоги. У онлайн-школы есть свой офис: здесь находятся студии, где снимают видеоуроки — их на образовательной платформе уже больше 10 тысяч, есть «учительские» и звукоизолированные кабинеты для консультаций. А вот школьники в офисе никогда не были. Все занятия, контрольные, общение проходят на сайте школы.

Как это работает Видеоуроки ученики могут смотреть в удобное время — для этого надо зайти в личный кабинет и выбрать нужный. Возникшие за просмотром вопросы школьник отправляет с помощью специальной формы и разбирает их с учителем на индивидуальной консультации. После урока ученики проходят тесты и онлайн-тренажеры — проверяют, как усвоили информацию.

Большая часть информации подается в форме презентаций, анимации и графики. Дети помимо учителя общаются с анимационными персонажами. Видеоуроки записывают в соответствии со стандартным учебным планом и по учебникам, утвержденным Минпросвещения России. Рисование, музыка, труд и физкультура тоже проходят онлайн. Учитель рисования, к примеру, показывает, как изобразить каждую деталь, а если у ребенка возникают трудности, пригождается видеоконсультация. К альбомным листам ученика направляется камера — учитель видит и контролирует весь процесс. Такой же метод применяется на уроке русского языка во время диктантов, чтобы школьник не смог никуда подглядеть. Урок физкультуры учитель записывает в спортзале или на стадионе. Педагог показывает упражнения, а ребенок записывает свою тренировку дома или во дворе.

Как контролировать учебу

Контролировать, что «домашку» выполнил именно ученик, учителя пока не могут — в этом они рассчитывают на сознательность детей. Отметки выставляются автоматически, а оценить, насколько ученик освоил тему, преподавателю помогают видеоконсультации.

У ученика онлайн-школы есть куратор, он отслеживает выполнение домашних заданий, поддерживает связь с родителями и договаривается о расписании занятий на неделю. Дети из одного класса, как правило, никогда не видели друг друга вживую, но общаются в чатах. Иногда они создают конференции и помогают друг другу по учебе.

Каждый учитель готовит обратную связь для родителей в конце каждой четверти. Педагоги информируют об успеваемости ученика, уведомляют родителей о том, с какими предметами у ребенка возникают сложности. Свою оценку в отчет вносит и психолог.

Вместо репетитора

В «Доме знаний» есть три тарифа. Можно выбрать курс только по одному или по нескольким предметам — если нужно подтянуться или подготовиться к экзамену. Второй тариф — занятия по всей программе, но без зачисления в школу. Ребенок продолжает учиться в обычной школе плюс занимается онлайн. Третий вариант — полный переход в онлайн-школу. За месяц учебы без зачисления придется заплатить — 7 тысяч, с зачислением — 8 тысяч. За 3 месяца — 20 и 22 тысячи, за 9 месяцев — 56 и 65 тысяч. Изучение одного предмета в месяц стоит 3 тысячи рублей, трех — 5 тысяч, а сразу шести — 6 тысяч.

Карантин онлайн

Сейчас адаптироваться к удаленному обучению многим школьникам, родителям и учителям приходится не по своему желанию. Еще месяц назад в «Доме знаний» было 40 учеников. Халипа Тагиров объясняет, что в учебном заведении не делали упор на быстрый прирост учеников, чтобы последовательно отладить систему обучения. Но после того, как из-за пандемии нового коронавируса школьники перестали посещать школы, «Дом знаний» предложил всем желающим бесплатное дистанционное обучение на период карантина: доступ ко всем видео, заданиям, тренажерам и электронной библиотеке. По словам Халипы Тагирова, обратились за помощью 28 школ, а число подключенных пользователей превысило 21 000.

— Сейчас мы организуем групповые консультации с этими учениками, проводим вебинары, — рассказывает директор школы. — Сказать, что мы были на 100% готовы к шквальному приросту учеников, будет лукавством. У нас еще никогда не было такого потока, но система способна выдержать десятки тысяч подключенных пользователей одновременно. Обращения из школ продолжаются. Мы уже решаем задачи, связанные с увеличением числа пользователей. Параллельно будем дополнять платформу образовательным контентом.