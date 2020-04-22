Всероссийская донорская акция #ОставайсяДонором

Принять участие может каждый желающий, придя на станцию переливания крови с 08:30 с 20 по 22 апреля.

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, сдавать кровь по-прежнему можно и нужно. Центры переливания крови готовы оказывать помощь для организации посещения донорами пункта сдачи крови, например, выслать приглашение, которое обоснует перемещение во время вынужденной самоизоляции. Если человек чувствует себя здоровым, не был в контакте и инфицированными, не находится на карантине и хочет помочь, то его ждут на станциях переливания крови по всей стране. Врачи напоминают, что компоненты донорской крови имеют ограниченный срок хранения. И если доноры перестанут сдавать кровь, непрерывная борьба врачей с онкологическими заболеваниями окажется под угрозой.

Подробности о правилах участия в акции можно узнать на сайте Службы крови – www.yadonor.ru или на сайте www.оставайсядонором.рф .

Телефон горячей линии – 8-800-333-33-30 (звонок по России бесплатный).

Ежегодно 20 апреля в России отмечается Национальный день донора крови, который был учрежден 20 февраля 2007 года. 20 апреля 1832 года петербургский акушер Андрей Вольф впервые в отечественной практике) успешно перелил роженице с акушерским кровотечением кровь ее мужа, тем самым спас ей жизнь. Событие стало началом развития донорства крови в России.

#OставайсяДонором

#МыВместеостаемсядонорами

#ЗдоровКакДонор

#СпасибоДонор

#МыВместе