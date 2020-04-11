Указ Главы Республики Дагестан о ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно

Владимир Васильев подписал указ о ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет в соответствии с президентским указом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Документ был размещен на сайте главы республики сегодня.

Пособие устанавливается с 1 января текущего года. Оно положено семьям, в которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума в Дагестане за II квартал года, предшествующего обращению. Размер выплаты составит 50% от величины детского прожиточного минимума в республике за этот же период.

К примеру, во II квартале 2019 года в Дагестане прожиточный минимум был установлен в размере 10 043 рубля, а детский прожиточный минимум – в размере 10 119 рублей. Для обратившихся за пособием до конца 2020 года его сумма составит более 5 тысяч рублей.

Реализацией выплат займется министерство труда и социального развития республики. Правительству Дагестана поручено до 1 июня принять нормативный правовой акт, который обеспечит выплату пособий.