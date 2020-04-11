Волонтеры Избербаша раздают нуждающимся семьям продуктовые наборы

Напомним, при Молодёжном совете Избербаша по поручению главы города Магомеда Исакова был создан фонд поддержки малоимущих семей на время самоизоляции. В первый же день всю свою месячную зарплату нуждающимся направил глава города. Его примеру последовали депутаты Собрания депутатов, об-щественные деятели, предприниматели города, перечислив на счёт фонда де-нежные средства и доставив продукты питания. Работу по сбору продуктов и их доставке взяли на себя местные волонтеры. «Мы принимаем заявки, закупаем продукты и расфасовываем их. Списки нуждающихся формируются на основании данных предоставленных соци-альными службами города и после звонков, поступающих к нам непосред-ственно от людей. Мы собираем данные относительно состава семьи, нали-чия инвалидности и финансового положения. В первую очередь помогаем тем, кто в это время оказался в сложной жизненной ситуации. Вчера мы до-ставили нуждающимся людям 23 продуктовых набора, а сегодня – еще 10», – сообщили в фонде поддержки малоимущих семей. Продуктовый набор состоит из следующих позиций: хлеб, растительное масло, гречка, рис, мука, сахар, чай и соль. Волонтеры также отметили, что от людей поступает очень много телефонных звонков с просьбой о помощи. Нуждающихся так много, что телефон не умолкает поздно ночью, причем звонят даже из других городов. Добро-вольцы очень просят горожан обращаться в фонд с заявками в период с 10 утра до 9 вечера. Если кто-то не может дозвониться, значит, оператор фонда уже с кем-то разговаривает. Организаторы фонда признают, что в акции хотят принять участие все больше и больше людей. «Помогает, кто чем может. Так, например, пред-приниматель города предоставил нам на безвозмездной основе 50 кило-грамм гречки. А один из собственников магазина отдал свой товар по заку-почной цене, а некоторые товары в большом количестве вовсе вручил нам безвозмездно. Депутат Собрания депутатов города выделил от себя для нуждающихся 27 ящиков помидоров. Большое спасибо таким людям! Также хотим поблагодарить руководство супермаркета за предоставленные про-дукты питания по закупочным ценам. Выражаем благодарность каждому неравнодушному за материальную помощь и добровольческую деятель-ность. После встреч с вами наша уверенность в том, что мы на правильном пути, возрастает многократно», – благодарят волонтеры.