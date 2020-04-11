Сулейман Керимов, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ, закупил препараты и оборудование на сумму более 1, 5 млрд рублей для борьбы с коронавирусом в Дагестане.

В город, по информации «Дербентских новостей», уже поступила первая партия медоборудования, лекарств и расходных материалов.

Кроме того помощь в закупке этого важного для республики груза оказал акционер компании АУРУМ Магомед Вечедов – как финансовую, так и организационную.

Глава Дербента Хизри Абакаров выразил благодарность сенатору за помощь городу в борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Хочу поблагодарить своего друга, члена Совета Федерации России Сулеймана Керимова, который в такую тяжелую минуту помог не только жителямДербента , но и всем дагестанцам. С каждым разом он удивляет всё больше, потому что на сегодняшний день делает очень многое для дагестанцев» - подчеркнул руководитель муниципалитета.