ЗАМАНА - Сулейман Керимов помогает Дагестану в борьбе с коронавирусом

Сулейман Керимов помогает Дагестану в борьбе с коронавирусом

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11 апреля, 2020. Суббота 23:20
Сулейман Керимов помогает Дагестану в борьбе с коронавирусом

Сулейман Керимов, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ, закупил препараты и оборудование на сумму более 1, 5 млрд рублей для борьбы с коронавирусом в Дагестане. 

Сулейман Керимов помогает Дагестану в борьбе с коронавирусом
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 В город, по информации «Дербентских новостей»,  уже поступила первая партия медоборудования, лекарств и расходных материалов.

Кроме того помощь в закупке этого важного для республики груза оказал акционер компании АУРУМ Магомед Вечедов – как финансовую, так и организационную.

Глава Дербента Хизри Абакаров выразил благодарность сенатору за помощь городу в борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Хочу поблагодарить своего друга, члена Совета Федерации России Сулеймана Керимова, который в такую тяжелую минуту помог не только жителямДербента , но и всем дагестанцам. С каждым разом он удивляет всё больше, потому что на сегодняшний день делает очень многое для дагестанцев» - подчеркнул руководитель муниципалитета.

 

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