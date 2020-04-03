Новых случаев заражения коронавирусом в Дагестане не выявлено

По состоянию на 3 апреля новых подтвержденных случаев коронавирса в Дагестане нет. Первичный тест на COVID-19 показал положительный результат ещё у шестерых человек, в том числе 79-летний мужчина и беременная женщина. Заболевшие госпитализированы в изолированные инфекционные боксы. Таким образом, общее количество тех, кто ждёт окончательных результатов анализов с референс-центра в Москве достигло 16 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РД.

Напомним, у 25 человек, в их числе 7 детей, диагноз COVID-19 подтвержден в Москве (здесь следует пояснить, что 10 подтвержденных накануне результатов — это заразившиеся, анализы которых после первичного положительного теста были направлены в референс-центр Роспотребнадзора в Москве. Пациенты не заболели все в один день, а просто пришли результаты анализов, которые подтвердили диагноз). Из всех проб направленных в Москву, три дали отрицательный результат.

На сегодняшний день в реанимации, в стабильно тяжелом состоянии находится три человека, у одной пациентки 85 лет — диагноз COVID-19 подтвержден. У двух других — 67 и 63 года первичный тест положительный. У заболевших развились осложнения характерные для лиц пожилого возраста и для лиц имеющих хронические заболевания. Еще одна женщина с клиникой COVID-19, но с отрицательным первичным тестом, находится в тяжелом состоянии. Ее анализы направлены на повторное исследование в лабораторию Роспотребнадзора. Остальные больные в удовлетворительном состоянии. Лечение пациентов корректируется совместно с федеральными специалистами, которые находятся на постоянной связи с дагестанскими коллегами.

Добавим, за минувшие сутки на карантин поставлено 70 человек. В настоящее время под медицинским наблюдением находится 966 человек. Это лица прибывшие из неблагополучных по эпидемиологической ситуации стран/регионов и имевшие контакт с заразившимися.