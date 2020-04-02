– Нерабочая неделя, объявленная по всей стране, а также режим самоизоляции, предусмотренный для жителей многих регионов, позволили нам выиграть время для упреждающих действий, для мобилизации всех органов власти, для наращивания ресурсов системы здравоохранения, для того, чтобы бороться с эпидемией максимально эффективно, используя как наш собственный опыт, так и лучшие практики других стран, – подчеркнул Владимир Путин. – При этом в напряжённом режиме продолжают трудиться врачи, медсёстры, весь персонал медицинских учреждений. Им всем сейчас очень непросто. Именно они в больницах и инфекционных отделениях, на всех врачебных участках держат оборону от наступающей эпидемии: лечат, спасают людей, предотвращают возникновение и развитие болезни. Уверен, что все граждане страны присоединятся к словам сердечной благодарности нашим медицинским работникам.

Принципиально важным национальный лидер назвал необходимость оградить от серьёзной угрозы людей старших поколений, не допустить вспышки эпидемии в детских садах и школах, вузах, других учебных заведениях. Крайне важными, в ряде случаев решающими были и остаются наша общая ответственность и взаимоподдержка: «Даже короткое время этой недели показало, что, когда мы понимаем сложность ситуации, нам удаётся снизить риски. Уверен, мы и впредь будем действовать так же согласованно и надёжно. И самое главное – на опережение», – выразил надежду руководитель страны.

Пик эпидемии еще не пройден. Что необходимо делать дальше в условиях, когда угроза сохраняется? Принимая решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно, глава государства подчеркнул: с сохранением за работниками заработной платы.

– Ситуация меняется, и в разных регионах, даже в их отдельных муниципалитетах, она также складывается по-разному, – констатировал Путин. – У нас очень большая страна, разная плотность населения, есть субъекты Федерации, где коронавирус уже создал серьёзную угрозу для людей, например, так, как в Москве, где переломить ситуацию – несмотря на принимаемые меры федеральных и городских властей – пока не удаётся. А есть регионы, которых, к сожалению, всё меньше и меньше, где ещё не зафиксировано, слава Богу, ни одного случая заболевания. Поэтому где-то должны соблюдаться более жёсткие ограничения, а где-то при сохранении высокого уровня готовности сейчас достаточно локальных, точечных решений. Эти особенности надо учитывать.

Учитывая сложившиеся обстоятельства, субъектам, главам субъектов Федерации по Указу Президента будут предоставлены дополнительные полномочия. До конца текущей недели они должны будут определить конкретный набор профилактических мер, оптимальных именно для их территорий как с точки зрения обеспечения здоровья, безопасности людей, так и устойчивости экономики и ключевой инфраструктуры.

То есть, регионы сами, в значительной степени исходя из объективной ситуации будут принимать решения о том, какой режим в субъекте Федерации или в его отдельных муниципалитетах вводится в соответствии с Указом Президента России, какие учреждения и организации должны приостановить свою деятельность, а какие могут её продолжить при строгом обеспечении безопасности граждан.

– Добавлю, что, как и прежде, будут работать органы власти, предприятия с непрерывным производством, медицинские учреждения и аптеки, магазины товаров первой необходимости, все службы жизнеобеспечения. В том случае, если возникнет необходимость дополнительных ограничений для системообразующих предприятий, а также для образовательных, научных организаций, регионы будут обязаны согласовывать такое решение с федеральным Правительством, – заверил глава государства.

Крайне важным назвал он и необходимость обеспечения взаимодействия между разными уровнями власти: федеральным, региональным, муниципальным. Путин отдает поручение своим полномочным представителям в федеральных округах плотно координировать работу регионов. Вся информация должна поступать в координационный совет при Правительстве Российской Федерации по борьбе с коронавирусом, обрабатываться там, анализироваться и учитываться при принятии решений.

И конечно, действия региональных властей в обязательном порядке должны быть согласованы с санитарно-эпидемиологическими службами. Главный, безусловный критерий – защищённость, здоровье и безопасность граждан России.

Особо подчеркнул Путин, что реализуя меры по борьбе с эпидемией, нельзя забывать, что столь же важно сейчас сохранение рабочих мест и доходов граждан. Это общий приоритет для Правительства, регионов, бизнеса, поскольку эффективная, стабильно работающая экономика лежит в основе решения ключевых задач, в том числе и в сфере здравоохранения.