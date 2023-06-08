ЗАМАНА - АО «МСП Банк» будет поддерживать развитие предпринимательства в Дагестане

АО «МСП Банк» будет поддерживать развитие предпринимательства в Дагестане

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08 июня, 2023. Четверг 10:05
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АО «МСП Банк» будет поддерживать развитие предпринимательства в Дагестане

В среду, 7 июня, Первый заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан Руслан Алиев провел рабочую встречу с Председателем правления МСП Банка Иваном Подберезняком.

АО «МСП Банк» будет поддерживать развитие предпринимательства в Дагестане

Во встрече также приняли участие заместитель Председателя правления МСП Банка Арсан Демильханов, руководитель дирекции регионального развития МСП Банка Виталий Машков и руководитель Агентства по предпринимательству и инвестициям РД Гусейн Гусейнов.

АО «МСП Банк» осуществляет финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

в Дагестане банк функционирует с 2019 года и за это время организация выдала местным предпринимателям порядка 250 банковских гарантий и кредитов на общую сумму 2,3 млрд рублей.

В рамках встречи стороны обсудили вопросы оказания мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и вопросы совершенствования законодательной базы в данном направлении.

После официальной части Руслан Алиев преподнес гостям подарок – юбилейную книгу Расула Гамзатова, выпущенную в честь 100 – летия дагестанского поэта. 

Иван Подберезняков, в свою очередь, вручил Первому вице-премьеру благодарность от Корпорации МСП, за эффективное и плодотворное взаимодействие Правительства Республики Дагестан с АО «Корпорация «МСП»» в сфере развития малого и среднего предпринимательства.   

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