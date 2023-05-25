ЗАМАНА - Меры безопасности в горах

Меры безопасности в горах

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25 мая, 2023. Четверг 15:39
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Меры безопасности в горном походе:

Меры безопасности в горах
  •  для передвижения следует выбирать наиболее безопасный маршрут, даже если он длиннее;
  •  перед началом движения следует тщательно оценить возможные опасности, учитываю погодные условия и вероятность препятствий;
  • нужно быть готовым к неожиданностям и уметь распознавать приближающуюся опасность, принимаю своевременные меры предосторожности;
  • передвигаться нужно только группой, не допуская ее разделения;
  • темп движения нужно определять по слабейшему в группе;
  • не стоит сокращать путь за счет безопасности;
  • не следует совершать переходы при плохой видимости (туман) или темное время суток;
  • преодолевать опасные участки, реки с быстрым течением и трещины следует только при наличии надежной страховки;
  • опасные скалистые участки нужно преодолевать только в случае крайней необходимости, строго соблюдая правила безопасности и страховки
  • избегать переходов по склонам и желобам со свободнолежащими камнями.
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Алиева Салимат Багомедовна
 
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взяты из открытых источников
 

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