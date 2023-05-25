- для передвижения следует выбирать наиболее безопасный маршрут, даже если он длиннее;
- перед началом движения следует тщательно оценить возможные опасности, учитываю погодные условия и вероятность препятствий;
- нужно быть готовым к неожиданностям и уметь распознавать приближающуюся опасность, принимаю своевременные меры предосторожности;
- передвигаться нужно только группой, не допуская ее разделения;
- темп движения нужно определять по слабейшему в группе;
- не стоит сокращать путь за счет безопасности;
- не следует совершать переходы при плохой видимости (туман) или темное время суток;
- преодолевать опасные участки, реки с быстрым течением и трещины следует только при наличии надежной страховки;
- опасные скалистые участки нужно преодолевать только в случае крайней необходимости, строго соблюдая правила безопасности и страховки
- избегать переходов по склонам и желобам со свободнолежащими камнями.
Меры безопасности в горах
- Автор Дарья
- 25 мая, 2023. Четверг 15:39
Меры безопасности в горном походе:
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