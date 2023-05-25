для передвижения следует выбирать наиболее безопасный маршрут, даже если он длиннее;

перед началом движения следует тщательно оценить возможные опасности, учитываю погодные условия и вероятность препятствий;

нужно быть готовым к неожиданностям и уметь распознавать приближающуюся опасность, принимаю своевременные меры предосторожности;

передвигаться нужно только группой, не допуская ее разделения;

темп движения нужно определять по слабейшему в группе;

не стоит сокращать путь за счет безопасности;

не следует совершать переходы при плохой видимости (туман) или темное время суток;

преодолевать опасные участки, реки с быстрым течением и трещины следует только при наличии надежной страховки;

опасные скалистые участки нужно преодолевать только в случае крайней необходимости, строго соблюдая правила безопасности и страховки