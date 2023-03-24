Гусен Омаргаджиев: на срочную службу призовут в 1,5 больше мужчин, чем в прошлом году

Автор Шахри |||

В рамках весеннего призыва на срочную службу призовут в полтора раза больше мужчин, чем в прошлом году. Об этом заявил начальник отдела призыва Дагестана Гусен Омаргаджиев. Это касается всех субъектов России. Связано это с объявлением министра обороны России Сергея Шойгу об увеличении численности вооруженных сил России.