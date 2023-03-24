ЗАМАНА - Гусен Омаргаджиев: на срочную службу призовут в 1,5 больше мужчин, чем в прошлом году

Гусен Омаргаджиев: на срочную службу призовут в 1,5 больше мужчин, чем в прошлом году

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24 марта, 2023. Пятница 11:29
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Гусен Омаргаджиев: на срочную службу призовут в 1,5 больше мужчин, чем в прошлом году

В рамках весеннего призыва на срочную службу призовут в полтора раза больше мужчин, чем в прошлом году. Об этом заявил начальник отдела призыва Дагестана Гусен Омаргаджиев. Это касается всех субъектов России. Связано это с объявлением министра обороны России Сергея Шойгу об увеличении численности вооруженных сил России. 

Гусен Омаргаджиев: на срочную службу призовут в 1,5 больше мужчин, чем в прошлом году

Весенний призыв пройдет с 1 апреля по 15 июля. В правилах призыва на срочную службу, а также условиях предоставления отсрочки изменений нет. Отсрочка от службы по учебе предоставляется один раз. Омаргаджиев отметил, что перед прохождением срочной службы призывнику рекомендуется: изучить различия воинских званий и наименование родов войск, представить все документы о наличии образования, водительских прав, спортивных достижений, а также состоянии здоровья. Это поможет более эффективно распределить призывников.

Подробнее - в сюжете РГВК "Дагестан"

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