Низам Халилов : «Индекс промышленного производства за 10 месяцев составил 109, 2 %»

По словам руководителя ведомства, несмотря на санкционное давление

недружественных стран на экономику России, и Дагестана в частности, с начала

2022 года в сфере промышленного производства по РД сохраняются высокие

темпы развития. Так, индекс промышленного производства за январь – октябрь

этого года по сравнению с с соответствующим периодом 2021года составил 109,2

%.

Министр рассказал и о составе «прорывного» проекта «Развитие стекольного

промышленного кластера». Халилов отметил, что в него входит 4 подпроекта.

По словам министра, всего в рамках реализации «прорывного»проекта освоено

инвестиций на сумму 470 млн рублей, создано 38 новых рабочих мест.

Далее министр промышленности и торговли рассказал о задачах на 2023 год В

частности, Халилов отметил, что планируется нарастить объём индекса

промышленного производства, открыть ряд промышленных предприятий в

будущем году, а также заключить специальные инвестиционные проекты.