По словам руководителя ведомства, несмотря на санкционное давление
недружественных стран на экономику России, и Дагестана в частности, с начала
2022 года в сфере промышленного производства по РД сохраняются высокие
темпы развития. Так, индекс промышленного производства за январь – октябрь
этого года по сравнению с с соответствующим периодом 2021года составил 109,2
%.
Министр рассказал и о составе «прорывного» проекта «Развитие стекольного
промышленного кластера». Халилов отметил, что в него входит 4 подпроекта.
По словам министра, всего в рамках реализации «прорывного»проекта освоено
инвестиций на сумму 470 млн рублей, создано 38 новых рабочих мест.
Далее министр промышленности и торговли рассказал о задачах на 2023 год В
частности, Халилов отметил, что планируется нарастить объём индекса
промышленного производства, открыть ряд промышленных предприятий в
будущем году, а также заключить специальные инвестиционные проекты.
Низам Халилов : «Индекс промышленного производства за 10 месяцев составил 109, 2 %»
- Автор Шахри
- 07 декабря, 2022. Среда 12:14
Сегодня в редакции газеты «Дагестанская правда» прошла пресс – конференция
министра промышленности и торговли Дагестана Низама Халилова, посвящённая
итогам работы ведомства за 2022 год, а также целям и задачам на новый 2023 год.
По словам руководителя ведомства, несмотря на санкционное давление
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