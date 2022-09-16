ЗАМАНА - Российским пенсионерам напомнили о необходимости выбрать набор соцуслуг до 1 октября 2022-го

Российским пенсионерам напомнили о необходимости выбрать набор соцуслуг до 1 октября 2022-го

Автор
16 сентября, 2022. Пятница 09:34
|||
Российским пенсионерам напомнили о необходимости выбрать набор соцуслуг до 1 октября 2022-го

В ПФР сообщили о праве на получение набора социальных услуг для пенсионеров. Однако для этого необходимо подать заявление в ПФР до 1 октября 222 года. Об этом пишет ФБА «Экономика сегодня».

Российским пенсионерам напомнили о необходимости выбрать набор соцуслуг до 1 октября 2022-го
Информация



На сегодняшний день социальные услуги подразумевают бесплатные лекарства, проезд на пригородном ж/д транспорте, а также санаторное лечение раз в год.

Натуральную величину НСУ можно заменить на их денежный эквивалент, размер которых составит 1 313,44 рублей. Специалисты отметили, что можно отказаться как от всех услуг сразу, так и от отдельной их части.
Подробнее: https://sterlegrad.ru/society/147576-rossiyskim-pensioneram-napomnili-o-neobhodimosti-vybrat-nabor-socuslug-do-1-oktyabrya-2022-go.html

Прочитано 23 раз

Последнее от Шахри

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top