Российским пенсионерам напомнили о необходимости выбрать набор соцуслуг до 1 октября 2022-го

В ПФР сообщили о праве на получение набора социальных услуг для пенсионеров. Однако для этого необходимо подать заявление в ПФР до 1 октября 222 года. Об этом пишет ФБА «Экономика сегодня».





На сегодняшний день социальные услуги подразумевают бесплатные лекарства, проезд на пригородном ж/д транспорте, а также санаторное лечение раз в год.



Натуральную величину НСУ можно заменить на их денежный эквивалент, размер которых составит 1 313,44 рублей. Специалисты отметили, что можно отказаться как от всех услуг сразу, так и от отдельной их части.

Подробнее: https://sterlegrad.ru/society/147576-rossiyskim-pensioneram-napomnili-o-neobhodimosti-vybrat-nabor-socuslug-do-1-oktyabrya-2022-go.html