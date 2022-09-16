На сегодняшний день социальные услуги подразумевают бесплатные лекарства, проезд на пригородном ж/д транспорте, а также санаторное лечение раз в год.
Натуральную величину НСУ можно заменить на их денежный эквивалент, размер которых составит 1 313,44 рублей. Специалисты отметили, что можно отказаться как от всех услуг сразу, так и от отдельной их части.
Российским пенсионерам напомнили о необходимости выбрать набор соцуслуг до 1 октября 2022-го
- Автор Шахри
- 16 сентября, 2022. Пятница 09:34
В ПФР сообщили о праве на получение набора социальных услуг для пенсионеров. Однако для этого необходимо подать заявление в ПФР до 1 октября 222 года. Об этом пишет ФБА «Экономика сегодня».
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