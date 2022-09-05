ЗАМАНА - Заур Аскендеров посетил Республиканский центр образования

Заур Аскендеров посетил Республиканский центр образования

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05 сентября, 2022. Понедельник 00:49
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Заур Аскендеров посетил Республиканский центр образования

2 сентября Председатель Народного Собрания Заур Аскендеров посетил ГБОУ РД «Республиканский центр образования» в городе Каспийске.

Заур Аскендеров посетил Республиканский центр образования
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Его сопровождали председатель Комитета Народного Собрания РД по образованию и науке Елена Павлюченко и депутат от города Каспийска Заур Расулов.
Директор РЦО Анжела Байрамбекова, президент Ассоциации педагогов республики, рассказала об учебном процессе и проводимой внеклассной работе. Гости посетили презентационные площадки «ИЗОстудия», где ребята рассказали о том, как они создают картины из цветной шерсти. Проект «Плавание» учит детей не только плавать, но и необходимым навыкам спасателей. Участники проекта занимают первые места в республиканских соревнованиях. «Культурный дневник школьника» рассказывает о культуре и традициях республики, ребята делятся своими впечатлениями о путешествиях, экскурсиях. Участники проекта «Авиа-судомоделирование, робототехника» конструируют модели самолетов и кораблей.

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