ЗАМАНА - При содействии Минтруда Дагестана учительнице из Каспийска оказана материальная помощь на строительство дома

При содействии Минтруда Дагестана учительнице из Каспийска оказана материальная помощь на строительство дома

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16 августа, 2022. Вторник 11:58
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При содействии Минтруда Дагестана учительнице из Каспийска оказана материальная помощь на строительство дома

Сегодня, 15 августа, героине сюжета телеканала ННТ, учительнице Каспийской школы №3 Марьям Меглинской, при содействии Минтруда Дагестана оказана материальная помощь на строительство собственного дома. 

При содействии Минтруда Дагестана учительнице из Каспийска оказана материальная помощь на строительство дома
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3 августа, по поручению Главы Республики Дагестан Сергея Меликова, министр труда и социального развития Дагестана Абдурахман Махмудов посетил Марьям Меглинскую и сообщил ей, что постоянный меценат благотворительных акций Минтруда Дагестана Депутат Народного собрания по Дербентскому району Азад Гаджиев, выразил желание оказать посильную помощь для строительства дома и в ближайшее время перечислит на ее счет денежные средства. 

 

Напомним, что уроженка города Харьков вместе с ребенком прибыла в республику в 2014 году. Женщина поменяла гражданство и устроилась на работу в Каспийскую школу №3 преподавателем математики. В настоящее время женщина с ребенком снимает маленькую комнату в одном из садовых обществ. 

 

В виду отсутствия собственного жилья и небольших материальных возможностей, Марьям взялась самостоятельно строить собственный дом. После нескольких месяцев тяжелого труда, Марьям удалось самой залить фундамент будущего жилища.

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