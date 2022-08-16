При содействии Минтруда Дагестана учительнице из Каспийска оказана материальная помощь на строительство дома

Сегодня, 15 августа, героине сюжета телеканала ННТ, учительнице Каспийской школы №3 Марьям Меглинской, при содействии Минтруда Дагестана оказана материальная помощь на строительство собственного дома.

3 августа, по поручению Главы Республики Дагестан Сергея Меликова, министр труда и социального развития Дагестана Абдурахман Махмудов посетил Марьям Меглинскую и сообщил ей, что постоянный меценат благотворительных акций Минтруда Дагестана Депутат Народного собрания по Дербентскому району Азад Гаджиев, выразил желание оказать посильную помощь для строительства дома и в ближайшее время перечислит на ее счет денежные средства.

Напомним, что уроженка города Харьков вместе с ребенком прибыла в республику в 2014 году. Женщина поменяла гражданство и устроилась на работу в Каспийскую школу №3 преподавателем математики. В настоящее время женщина с ребенком снимает маленькую комнату в одном из садовых обществ.

В виду отсутствия собственного жилья и небольших материальных возможностей, Марьям взялась самостоятельно строить собственный дом. После нескольких месяцев тяжелого труда, Марьям удалось самой залить фундамент будущего жилища.