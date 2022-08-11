Встреча была организована с целью ознакомления с деятельностью института и разработки единого механизма взаимодействия образовательных центров с органами исполнительной власти.

«Подобные встречи мы будем проводить с научными учреждениями, федеральных органов власти, которые имеют отношение к АПК, а также с территориальными подразделениями федеральных структур. Мы хотим выработать единый механизм взаимодействия, изучить, какие проблемы в сфере агропромышленного комплекса у нас существуют, и найти пути их решения», - сказал Абдулмуталибов, открывая совещание.

Как рассказал Таслим Байбулатов, основное направление деятельности института – это повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов и работников АПК.

«Дагестанский институт повышения квалификации кадров АПК является единственным Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования на территории Республики Дагестан, основным видом деятельности которого является профессиональная переподготовка и повышение квалификации руководителей и специалистов агропромышленного комплекса.

Институт берет на себя роль в формировании кадрового резерва руководителей и специалистов агропромышленного комплекса республики, в повышении их профессиональных и организаторских качеств, а также в удовлетворении их потребностей в получении знаний о новейших достижениях науки и техники, передовом отечественном и зарубежном опыте», - подчеркнул он. Обучение в институте проходит по 30 программам: ветеринарно-санитарная экспертиза и клеймение мяса, комплексное развитие сельских территорий, инновационные технологии при хранении и переработке винограда, современные агротехнологии выращивания риса и др.

«В конце прошлого года по поручению главы республики мы обучили более 100 человек по этим программам. В 2020 году обучение прошли 326 человек, а в 2021 – 838. Все условия для переподготовки и прохождения повышения квалификации у нас имеются», - сообщил Байбулатов.

Выслушав ректора, Нариман Абдулмуталибов отметил, что институт проводит определенную работу и очень важно выстроить ее эффективно, так как от умелого профессионального подхода зависит функционирование и дальнейшее развитие самого института.

«Мы видим положительную динамику в вашей деятельности, но нам необходимо совместно продумать, как наладить взаимодействие института с федеральным центром, чтобы еще больше улучшить эту работу, а также проработать вопрос сохранения юридического статуса.

Институтом разработаны интересные и актуальные для нас программы, связанные со всеми нашими отраслями, но, к сожалению, муниципалитеты, управления или отделы сельских хозяйств не всегда понимают важность повышения квалификации. Поэтому, я бы попросил вас активнее освещать вашу деятельность, чтобы наши аграрии, сельхозтоваропроизводители, муниципалитеты узнали о том, какую пользу вы можете принести Дагестану и им самим», - заключил вице-премьер.