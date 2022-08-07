Встреча проходила с участием руководителей крупных предприятий отрасли сельского хозяйства и представителей сузов, которые выпускают специалистов в сфере агропромышленного комплекса.

Начиная совещание, вице-премьер рассказал о федеральном проекте «Профессионалитет» и его преимуществах.

Проект является новой моделью практико-ориентированной подготовки квалифицированных кадров по наиболее востребованным профессиям и специальностям. Он направлен на максимальное приближение условий подготовки обучающихся в колледжах к реальным условиям производства.

В рамках его реализации создаются образовательно-производственные кластеры с целью интеграции колледжей и предприятий реального сектора экономики.

Как отметил Нариман Абдулмуталибов, в текущем году федеральный проект реализуется и в Дагестане. На оказание государственной поддержки развития образовательно-производственных центров (кластеров) из федерального бюджета выделены субсидии в размере 100 млн рублей, 25 млн в качестве софинансирования от представителей реального сектора экономики, входящих в кластер, а также 3 млн из регионального бюджета.

В рамках указанного проекта в республике создан образовательно - производственный центр «Сельское хозяйство», куда вошли 5 образовательных учреждений и 5 предприятий - ООО «Анжелина» — в качестве базовой организации-работодателя, ГБУ РД «Буйнакское районное ветеринарное управление», ГБУ РД «Махачкалинское городское ветеринарное управление», АО «ДАРАДА-МУРАДА» и СПК «Манасаул».

Подробнее о реализации проекта рассказал врио первого заместителя министра образования и науки РД Магомед Абидов.

По его словам, в рамках проекта утверждена дорожная карта и определены контрольные точки.

На сегодняшний день разработаны, согласованы и утверждены инфраструктурные листы и дизайн учебных кабинетов, объявлены закупки товаров, услуг для оснащения кластера, а также осуществляются ремонтные работы и брендирование помещений.

Обращаясь к представителям организаций, которые вошли в пилотный проект, Абидов отметил, что с их помощью планируется усилить качество образовательного процесса.

«Мы должны с вами определиться с механизмами взаимодействия. В моем понимании, каждый колледж должен сотрудничать с теми организациями, которые расположены на одной территории с ним.

В рамках условий соглашения мы включили в кластер 5 колледжей. Организации, которые вошли в пилотный проект, имеют право участвовать в разработке образовательных программ и учебных планов в этих колледжах. Весь процесс должен идти в тесном взаимодействии с работодателем. Мы ходим выстроить правильные конструктивные отношения», - заключил он.

Актуальность проекта для республики отметил и министр сельского хозяйства и продовольствия Мухтарбий Аджеков.

«У нас катастрофически не хватает агрономов, комбайнеров, инженеров и остальных специалистов сельскохозяйственной отрасли. Мы испытываем кадровый голод, поэтому считаю, что проект своевременный, и к его реализации нужно отнестись со всей ответственностью», - сказал министр.

Далее представители учебных заведений рассказали, какая работа ими проводится в рамках участия в проекте.

Подводя итоги совещания, вице-премьер Нариман Абдулматалибов подчеркнул, что иметь столько профильных сузов и не поставлять сельхозтоваропроизводителям высококвалифицированных специалистов - это неправильно.

«В этом году мы вошли в список 44 регионов, в которых реализуется федеральный проект «Профессионалитет». Перед нами стоит задача сделать это качественно, так как это наше лицо. Плюс ко всему проект актуален для нас и это очевидно. Все наши сельхозпроизводители нуждаются в хороших профильных специалистах»,- резюмировал он.

В завершение вице-премьер поручил Минсельхозпроду и Минобрнауки республики обеспечить организацию взаимодействия образовательных организаций с предприятиями агропромышленного комплекса, а также увеличить число работодателей вовлечённых в проект.