Автопробег патриотического движения «Дороги Славы — Наша История» пройдет в Дагестане

18 июля члены патриотического движения «Дороги Славы — Наша История» посетят Дагестан. Запланировано проведение автопробега по местам боевой славы битвы за Кавказ во время великой Отечественной войны. В состав делегации войдут 35 представителей движения из города Ростова-на-Дону.

Участниками, помимо автопробега, запланировано возложение цветов к местам воинской славы, воинским захоронениям и пресс-конференции. Отметим, что проект «Дороги славы – наша история» проводится с 2016 года с целью патриотического воспитания граждан, укрепления дружественных отношений граждан России и других стран. За период реализации проекта акция в формате автопробега уже неоднократно была проведена в 14 регионах России, 4 регионах Республики Беларусь, а также в Армении, Грузии, Польше, Словакии, Венгрии и Сербии.

