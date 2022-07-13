ЗАМАНА - Автопробег патриотического движения «Дороги Славы — Наша История» пройдет в Дагестане

Автопробег патриотического движения «Дороги Славы — Наша История» пройдет в Дагестане

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13 июля, 2022. Среда 10:11
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18 июля члены патриотического движения «Дороги Славы — Наша История» посетят Дагестан. Запланировано проведение автопробега по местам боевой славы битвы за Кавказ во время великой Отечественной войны.  В состав делегации войдут 35 представителей движения из города Ростова-на-Дону.

Автопробег патриотического движения «Дороги Славы — Наша История» пройдет в Дагестане
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Участниками, помимо автопробега, запланировано возложение цветов к местам воинской славы, воинским захоронениям и пресс-конференции. Отметим, что проект «Дороги славы – наша история» проводится с 2016 года с целью патриотического воспитания граждан, укрепления дружественных отношений граждан России и других стран. За период реализации проекта акция в формате автопробега уже неоднократно была проведена в 14 регионах России, 4 регионах Республики Беларусь, а также в Армении, Грузии, Польше, Словакии, Венгрии и Сербии.
 

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