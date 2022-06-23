ЗАМАНА - В Москве активисты провели акцию у посольства Молдавии против позиции США и НАТО

В Москве активисты провели акцию у посольства Молдавии против позиции США и НАТО

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23 июня, 2022. Четверг 14:06
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Активисты провели в среду акцию у посольства Молдавии в Москве против вмешательства США и НАТО в дела этой страны, передает корреспондент ТАСС с места событий.

В Москве активисты провели акцию у посольства Молдавии против позиции США и НАТО
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Участники мероприятия выразили протест против агрессивной политики США и НАТО в Восточной Европе. По их мнению, Запад пытается втянуть Кишинев в новый военный конфликт с Приднестровьем. Собравшиеся считают, что нужно предостеречь молдавское руководство от попыток военного решения приднестровской проблемы.

По словам активистов, причиной проведения мероприятия стала эскалация конфликта вокруг Приднестровья, антироссийская риторика некоторых политиков Молдавии, запрет использования георгиевской ленты в этой стране, антироссийские акции возле посольства России в Кишиневе, усиление влияния Румынии и стран НАТО в Карпатах. Активисты раздавали прохожим листовки, разъясняющие их позицию.

За мероприятием следили несколько полицейских, которые не вмешивались в происходящее. 

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