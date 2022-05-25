ЗАМАНА - Мария Захарова выступила на Деловом форуме «Журналиста»

Мария Захарова выступила на Деловом форуме «Журналиста»

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25 мая, 2022. Среда 10:38
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Мария Захарова выступила на Деловом форуме «Журналиста»

 

24 мая на ежегодном Деловом форуме «Качественная пресса и перспективы ее развития» выступила Мария Захарова, директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ. Она ответила на вопросы участников о месте России в информационной войне и уходе качественных СМИ с медиарынка.
Мария Захарова выступила на Деловом форуме «Журналиста»
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«Нам нельзя жить в мире клише. Что значит выиграть информационную войну? Создать и навязать всем какой-то образ? Мы выступили против этого. Сейчас идет процесс противостояния либеральному тоталитаризму. Россия хочет сохранить свою аутентичность. Мы не будем поступать так, как делают наши западные партнеры. Все это привело к катастрофе во всех сферах. Все, что истинно, требует усердия», — ответила Мария Захарова на вопрос о том, правда ли Россия проиграла в информационной войне.

Также Захаровой задали вопрос о том, как повлияет на медиарынок уход таких качественных СМИ как «Эхо Москвы»*, «Дождь»*, «Новая Газета». Вот что ответила спикер: 

«Эхо Москвы»* никогда не было качественной журналистикой, дело Свиридова это ярко демонстрирует. «Новая газета» — это другая история, они ушли сами. «Дождь»* даже публицистикой не пахнет. Была тональность — во всем увидеть ложку дегтя, все было с этого ракурса. Это не критика, а просто поиски ложки дегтя. Я уже не говорю про профессиональные карьеры. Насколько я знаю, там собирали «агитбригаду». В журналистике должны быть разные точки зрения - это основа основ». 

Также Захарова отметила, что печатные СМИ не исчезнут, так как они уже прошли испытание Интернетом и пандемией, а сейчас являются «отходным вариантом для digital-изданий».

По поводу ограничительных мер для СМИ, Мария Захарова заявила, что они «не должны быть тотальными. Они должны быть ориентированы на работу с источниками, выдающими первичную информацию». 

На вопрос о пользе государственной пропаганды, Мария парировала: «Я в вашем понимании, государственная пропаганда? Решите, в моем лице это добро или зло?».

Ежегодный Деловой форум «Качественная пресса и перспективы ее развития» организован медиагруппой «Журналист» и Дирекцией «Золотого фонда прессы» при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

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