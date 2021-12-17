Вот как прокомментировал необходимость принятия этого закона общественный деятель Абсалитдин Мурзаев.

— Когда обсуждались поправки в нашу Конституцию, там среди других была поправка о включении муниципальных органов в единую систему публичной власти. Тогда общество широко обсуждало другие поправки, включая необходимость упоминания Бога в нашем Основном законе, но почему-то мало кто обратил внимание на поправки, связанные с организацией работы органов местного самоуправления. А ведь это тот вопрос, с которым сталкивается каждый человек, именно на уровне муниципалитета решаются все жизненные вопросы.

В реальности что мы имеем сегодня? Когда речь заходит о состоянии сельской школы или фельшерско-акушерского пункта, муниципалитет утверждает, что республиканские Минобразования или Минздрав не выделяют средства на ремонт помещений и оснащение их современным оборудованием. Когда обращаешься с этим вопросом в республиканские органы власти, то там говорят, что это уровень муниципалитетов, что нужно туда обращаться. То есть, чиновники ответственность перекладывали друг на друга.

То же самое с земельными вопросами – людям трудно разобраться, какая земля чья, особенно много путаницы с землями отгонного животноводства. Надеюсь, что с принятием нового закона сформируется единая система публичной власти и все эти проблемы, связанные с разграничением полномочий между региональными и муниципальными ветвями власти, будут решены. Одноуровневая система местного самоуправления делает невозможным переваливание ответственности с одной администрации на другую. Жители населённых пунктов будут чётко знать, с кого что спрашивать. Больше не будет дублирования функций, больше не будет «ничьих» дорог или территорий