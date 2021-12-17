ЗАМАНА - Вертикаль власти дойдет до муниципалитетов

Вертикаль власти дойдет до муниципалитетов

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17 декабря, 2021. Пятница 13:36
Вертикаль власти дойдет до муниципалитетов

Недавно в Государственную Думу внесен проект закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

Вертикаль власти дойдет до муниципалитетов
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Документ подготовлен в развитие положений Конституции Российской Федерации о единой системе публичной власти и направлен на совершенствование организации местного самоуправления.

Вот как прокомментировал необходимость принятия этого закона общественный деятель Абсалитдин  Мурзаев.

— Когда обсуждались поправки в нашу Конституцию, там среди других была поправка о включении муниципальных органов в единую систему публичной власти. Тогда общество широко обсуждало другие поправки, включая необходимость упоминания Бога в нашем Основном законе, но почему-то мало кто обратил внимание на поправки, связанные с организацией работы органов местного самоуправления. А ведь это тот вопрос, с которым сталкивается каждый человек, именно на уровне муниципалитета решаются все жизненные вопросы. 

В реальности что мы имеем сегодня? Когда речь заходит о состоянии сельской школы или фельшерско-акушерского пункта, муниципалитет утверждает, что республиканские Минобразования или Минздрав не выделяют средства на ремонт помещений и оснащение их современным оборудованием. Когда обращаешься с этим вопросом в республиканские органы власти, то там говорят, что это уровень муниципалитетов, что нужно туда обращаться. То есть, чиновники ответственность перекладывали друг на друга. 

То же самое с земельными вопросами – людям трудно разобраться, какая земля чья, особенно много путаницы с землями отгонного животноводства. Надеюсь, что с принятием нового закона сформируется единая система публичной власти и все эти проблемы, связанные с разграничением полномочий между региональными и муниципальными ветвями власти, будут решены. Одноуровневая система местного самоуправления делает невозможным переваливание ответственности с одной администрации на другую. Жители населённых пунктов будут чётко знать, с кого что спрашивать. Больше не будет дублирования функций, больше не будет «ничьих» дорог или территорий

 

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