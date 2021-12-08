ЗАМАНА - Сабрина Алиева поблагодарила Главу Дагестана за неравнодушие к ее истории

Сабрина Алиева поблагодарила Главу Дагестана за неравнодушие к ее истории

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08 декабря, 2021. Среда 13:20
Сабрина Алиева поблагодарила Главу Дагестана за неравнодушие к ее истории

Представители ОАО «Махачкалаводоканал» встретились с Сабриной Алиевой и принесли извинения после вмешательства Главы Дагестана Сергея Меликова.

Сабрина Алиева поблагодарила Главу Дагестана за неравнодушие к ее истории
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На встрече присутствовали врио гендиректора Шамиль Салихов, помощник финансового директора Ханмагомед Рашидов, начальник производственно-технического отдела Рустам Раджабов и помощник гендиректора Абубакар Курбанисмаилов. Они выразили искренние извинения за оказанные неудобства и беспокойства, а также недопонимание между сторонами. Представители организации объяснили, что это не являлось запланированным и преднамеренным ущемлением чьих-либо прав. Напомним, что ранее Сергей Меликов отреагировал на резонансную историю, которая накануне широко обсуждалась в социальных сетях. Речь идет о конфликте между ОАО «Махачкалаводоканал» и жительницей города Сабриной Алиевой. На своей странице в инстаграме Сабрина поблагодарила главу республики за внимание к ней и ее истории: «Спасибо Вам огромное, Сергей Алимович, за понимание и неравнодушие! Такое отношение к простым дагестанцам дорогого стоит», – пишет общественница. Также она благодарит ОАО «Махачкалаводоканал» за устранение допущенных упущений и надеется на внимание компании к нуждам жителей города и в будущем.

 

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