ЗАМАНА - Дагестанцы принимают участие в Международном форуме гражданской активности #МыВместе

Дагестанцы принимают участие в Международном форуме гражданской активности #МыВместе

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06 декабря, 2021. Понедельник 10:08
Дагестанцы принимают участие в Международном форуме гражданской активности #МыВместе

С 2 по 5 декабря в Москве проходит Международный форум гражданской активности #МыВместе, сообщили информагентству в Минмолодежи РД.

Дагестанцы принимают участие в Международном форуме гражданской активности #МыВместе
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В нем принимают участие волонтеры из более чем 40 стран. В том числе на мероприятии представлена дагестанская делегация в составе 30 человек.

В рамках форума проходят лекции и мастер-классы различной направленности, в числе которых спасение экологии, социальное волонтерство в условиях пандемии, развитие международного гуманитарного сотрудничества, развитие эксклюзивного волонтерства и многое другое.

Также для участников организован «Рождественский караван», выездная и полезная программы. Последняя предполагает возможность каждому волонтеру на форуме оказать адресную помощь человеку или фонду. Ключевым событием площадки станет церемония вручения премии #Мывместе, победители которой получат грантовые средства на реализацию проектов.

«На форуме невероятная атмосфера, собрались лучшие волонтеры не только из нашей страны, но и других государств.

Каждый день проходит большое количество полезных мероприятий, дающих нам полезные знания. Не терпится использовать их в своей работе по возвращении в республику! Вообще, считаю, что такие масштабные и значимые форумы служат дополнительным мотиватором к принятию человеком решения стать волонтером», - поделился начальник отдела по работе с общественными объединениями и поддержки добровольческих инициатив РМЦ Минмолодежи РД Ахмед Абдурахманов.

Добавим, что организаторами форума являются Федеральное агентство по делам молодёжи, Ассоциация волонтерских центров и Правительство города Москвы.

 

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