В Дагестане пройдет с 1 по 5 декабря Первый Северо-Кавказский культурный форум

Форум носит обучающий характер и охватывает сферы деятельности театров, музеев, библиотек, концертных и образовательных учреждений.

Его главная цель: повышение уровня квалификации специалистов в сфере культуры и искусства Северо-Кавказского региона. Отметим, что подобный форум на Северном Кавказе проводится впервые!

В течение пяти дней эксперты (руководители театров, владельцы маркетинговых агенств, продюсеры, специалисты по интеллектуальной собственности) из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Новосибирска, Перми и Краснодара проведут обучающие семинары, заседания профильных групп. В программе как теоретическая, так и практическая работа. Среди спикеров- эксперты и руководители ведущих театральных институций страны, долгие годы занимающиеся развитием и популяризацией театрального искусства в Российской Федерации. Это:

-Кирилл Крок, директор Театра имени Е.Б. Вахтангова;⠀

-Сергей Емельянов, директор Александринского театра, руководитель Ассоциации национальных театров России;

-Владимир Казаченко, директор театра «Сатирикон» им. А.Райкина;

-Айрат Тухватуллин, директор Ярославского драматического театра им. Ф.Волкова;

-Игорь Колобов-Тесля, заместитель директора Московского губернского театра;

-Егор Мухин, исполнительный директор Пермского академического Театр-Театра;

-Дария Хаустова, специалист отдела маркетинга театра им Е. Вахтангова, преподаватель маркетинговых технологий в учреждениях культуры;

-и многие другие. Участниками форума станут руководители и их заместители, юристы, маркетологи и другие специалисты, отвечающие за развитие государственных и муниципальных учреждений культуры. На площадках форума они научатся работе с грантами и организации гастролей, развитию продаж, фандрайзингу, маркетингу и продвижению проектов, узнают больше о правовом регулировании творческой деятельности.

Отдельная программа будет предусмотрена для директоров театров. Отметим, что для повышения своей квалификации в Дагестан прибудут также гости из других регионов России.

Это работники сферы культуры из Ставропольского края, Республики Северная Осетия-Алания, городов Севастополя, Москвы и Санкт-Петербурга. По окончании Форума все участники получат сертификаты от Театрального института имени Бориса Щукина при Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова. Первый Северо-Кавказский культурный форум- одно из центральных культурных событий Дагестана 2021 года. Это площадка для встреч, открытого диалога и обмена опытом между специалистами в области культуры, укрепления международных культурных связей.