Благодарностью Главы РД отмечен школьник Саид Азизов

Кроме того, как сообщает пресс-служба руководителя республики, Благодарностью Главы РД отмечен ученик 11 класса средней общеобразовательной школы № 2 г. Каспийска Саид Азизов, который 12 ноября этого года стал победителем Международного конкурса по искусственному интеллекту (AIIJC).

Конкурс проводился ПАО «Сбербанк» совместно с Альянсом в сфере искусственного интеллекта в рамках Года науки и технологий в России.



Программа для глухонемых, разработанная дагестанским школьником, стала лучшей среди 2000 представленных работ.



Юноша родился в Махачкале и начальное образование получил в столичной средней школе №1. В 2020-2021 учебном году стал призером олимпиады по математике и экономике на базе ДГУ, а также призером школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике. В текущем учебном году принимал участие в олимпиаде Национально-технической инициативы по двум трекам: нейронная сеть и программирование. Прошел два этапа из четырех.