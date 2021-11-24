ЗАМАНА - Благодарностью Главы РД отмечен школьник Саид Азизов

Благодарностью Главы РД отмечен школьник Саид Азизов

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24 ноября, 2021. Среда 17:25

Кроме того, как сообщает пресс-служба руководителя республики, Благодарностью Главы РД отмечен ученик 11 класса средней общеобразовательной школы № 2 г. Каспийска Саид Азизов, который 12 ноября этого года стал победителем Международного конкурса по искусственному интеллекту (AIIJC).

Благодарностью Главы РД отмечен школьник Саид Азизов
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Конкурс проводился ПАО «Сбербанк» совместно с Альянсом в сфере искусственного интеллекта в рамках Года науки и технологий в России.

Программа для глухонемых, разработанная дагестанским школьником, стала лучшей среди 2000 представленных работ.

Юноша родился в Махачкале и начальное образование получил в столичной средней школе №1. В 2020-2021 учебном году стал призером олимпиады по математике и экономике на базе ДГУ, а также призером школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике. В текущем учебном году принимал участие в олимпиаде Национально-технической инициативы по двум трекам: нейронная сеть и программирование. Прошел два этапа из четырех.

 

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