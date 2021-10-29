В Махачкале проходит III Международный урбанистический форум «Дагестан: новые сценарии развития»

Организатором мероприятия выступили Правительство Республики Дагестан, Комитет по архитектуре и градостроительству РД. Специальные партнёры– Международная выставка архитектуры и дизайна АРХ Москва, Российско-французская школа сохранения и ревалоризации наследия «РЕ-Школа» и Высшая школа урбанистики имени А.А.Высоковского НИУ ВШЭ.

Ключевой темой первого дня работы Форума стала современная архитектурно-градостроительная политика. Мероприятие открыло publictalk «Современные общественные пространства – новые символы и точки притяжения в городах и регионах».

Предваряя выступления спикеров, Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Дагестана Незир Гусейнов отметил, что за последние десятилетия восприятие общественных пространств претерпело серьезные изменения.

«Общественные пространства теперь включают в себя множество функций – от образовательной до развлекательной. Они должны отвечать потребностям населения, для которого они создаются. Важно проектировать общественные пространства таким образом, чтобы они могли рассказать о ценностях наших городов и республики в целом. Сегодня мы поговорим о основных мировых трендах формирования общественных пространств, стратегических приоритетах и принципах комплексного территориального развития и многом другом. И, прежде всего, нам интересны практикоприменимые инструменты благоустройства общественных пространств».

Затем об экономике общественных пространств и специфике подходов к их проектированию в различных регионах рассказали главный архитектор Кабардино-Балкарской республики Астемир Унажоков, председатель Комитет по архитектуре и градостроительству Республики Северная Осетия-Алания, главный архитектор Республики Северная Осетия-Алания Александр Цаллаков, начальник Управления архитектуры и градостроительства городского округа «город Дербент», Главный архитектор города Дербент Иса Магомедов, , председатель совета по экологическому строительству RuGBC Гай Имз, профессор архитектурного факультета Белградского университета, урбанист Любиша Фолич и другие.

Пленарную сессию продолжила дискуссия «Новые подходы к комплексному развитию территорий: «умное» пространство для жизни и работы». В ходе неё комплексное развитие территорий (КРТ) рассматривалось как современный инструмент по развитию застроенных территорий и освоению новых. Обсуждались преимущества и риски внедрения новых подходов КРТ к созданию городской среды, отвечающей современным социальным и экономическим условиям.



Спикерами дискуссии выступили заместитель директора Департамента комплексного развития территорий Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Максим Галь, заместитель генерального директора фонда «ДОМ.РФ» Антон Финогенов, директор ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы» Дина Саттарова и другие.

В ходе последующей пленарной сессии под названием «От результатов — к новым вызовам и целям развития. На что делать ставку?» эксперты анализировали новые задачи, актуальные для городов и территорий Республики Дагестан в контексте лучших российских и мировых архитектурных, градостроительных, урбанистических практик. Завершился первый день форума аналитической сессией «Эволюция нормативов и регламентов. Логика и контекст практикоприменения нормативно-правовой базы в градостроительстве», где рассматривались особенности нормативно-правовой базы регионов, современные задачи и принципы нормирования, проблемы применения нормативов, правил и регламентов, способы их решения и другое.

Сегодня же, во второй день форума, обсуждаются инструменты стратегии развития территорий. В рамках работы запланированы практическая сессия: «Модели и институты агломерационного развития как основа сбалансированного развития территорий», где будут изучаться принципы и практики управления агломерациями, а также необходимость формирования взаимосвязанных документов стратегического планирования регионального и муниципального уровня для управления агломерационным развитием территории.

Также состоятся кейс-сессия: «Территория детства: школы, детские сады и площадки как конструкторы счастья», закрывающая сессия: «Дагестан. Отвечая на запросы человека». Кроме того, будут подведены итоги закрытого воркшопа РЕ-Школы.

Отметим, что международный урбанистический форум - это ежегодное мультиформатное событие, посвященное вопросам комплексного развития территорий, современного проектирования, инструментам создания и развития комфортной и современной городской среды. Он выступает дискуссионной площадкой по обмену опытом, где представляются актуальные кейсы и методики в архитектуре, урбанистике и городском планировании.