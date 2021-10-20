Состоялась третья сессия Народного Собрания Республики Дагестан седьмого созыва

Сегодня, 20 октября, состоялась третья сессия Народного Собрания Республики Дагестан седьмого созыва. Открыл и вел ее Председатель Народного Собрания Заур Аскендеров.

Вначале сессии спикер парламента поздравил с днем рождения депутата Мусафенди Велимурадова, пожелал ему здоровья, благополучия и успехов.

Затем парламентарии перешли к обсуждению повестки дня сессии.

Первый вопрос повестки дня - «О досрочном прекращении полномочий депутата Народного Собрания Республики Дагестан Керимова Сулеймана Абусаидовича».

Как отметил Заур Аскендеров, Сулейман Керимов обратился с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата Народного Собрания Республики Дагестан в связи с наделением его полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от Народного Собрания Республики Дагестан в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

Депутаты приняли постановление по данному вопросу.

Следующий вопрос – «О составах комитетов Народного Собрания Республики Дагестан».

С информацией по данному вопросу выступилпредседатель Комитета Народного Собрания Республики Дагестан по законодательству, законности, государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Артур Исрапилов. Он сообщил, что на первой сессии Народного Собрания Республики Дагестан седьмого созыва были утверждены структура Народного Собрания и перечень комитетов, избраны их председатели, а на этой сессии предстоит избрать составы комитетов, которые сформированы с учетом образования и профессиональных качеств депутатов.

По данному вопросу было принято соответствующее постановление Народного Собрания.

На этом сессия завершила свою работу.