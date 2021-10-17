ЗАМАНА - Андрей Яцкин провел выездное совещание комитетов Совета Федерации в Махачкале

Андрей Яцкин провел выездное совещание комитетов Совета Федерации в Махачкале

Автор
17 октября, 2021. Воскресенье 02:34
Андрей Яцкин провел выездное совещание комитетов Совета Федерации в Махачкале

Вчера, 15 октября, Первый зампред Совета Федерации ФС РФ Андрей Яцкин провел выездное заседание 4-х комитетов СФ РФ с участием Главы Дагестана Сергея Меликова.

Андрей Яцкин провел выездное совещание комитетов Совета Федерации в Махачкале
Информация

Участники мероприятия в числе которых присутствовали руководители органов региональной и федеральной исполнительной власти рассмотрели вопрос о реализации Постановления СФ РФ «О государственной поддержке социально-экономического развития Республики Дагестан», который был одобрен в марте этого года.

Сергей Меликов выразил благодарность Совету Федерации и федеральным органам исполнительной власти за внимание к проблемам республики.

«Основная задача, которую мы хотим решить, заключается в преодолении отставания республики от экономически развитых регионов Российской Федерации за счет реализации инвестиционных проектов и системных мер. Мы имеем реальные возможности, чтобы превратить Дагестан в один из преуспевающих регионов России», – уверенно сказал Сергей Меликов.

Первый вице-премьер Кабинета Министров РД Нюсрет Омаров доложил о нынешнем состоянии отмеченных в Постановлении вопросов.

Он также проинформировал о вопросах строительства канализации в Кизляре, очистных сооружений Южно-Сухокумска, тоннельного коллектора в Махачкале, развития Аракумских и Нижне-Терских нерестово-выростных водоемов, обеспечения сохранности объектов культурного наследия всероссийского значения в Дербенте, содействия виноградарству и виноделию, борьбы с опустыниванием и восстановлением земель Кизлярских пастбищ.

Тут же на каждый отмеченный Нюсретом Омаровым вопрос дали свои комментарии представители федеральных ведомств.

После совещания его участники общались с журналистами.

Андрей Яцкин рассказал о промежуточных итогах мероприятия:

«Дагестан – это приоритетная повестка Совета Федерации. В марте текущего года на пленарном заседании рассматривали вопросы государственной поддержки социально-экономического развития региона. Эти вопросы комплексные. Они сегодня также прозвучали на совещании. По некоторым из них уже достигнуто взаимопонимание с федеральными органами исполнительной власти. Определенные вопросы, в которых были пробуксовки, мы сегодня постарались прояснить и наметили дорожную карту для дальнейшей реализации. Я признателен команде Республики Дагестан, которая добросовестно подготовилась к сегодняшнему совещанию. Подтверждаю, что приоритетные вопросы поддержки региона останутся в повестке Совета Федерации».

 

Прочитано 15 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top