Андрей Яцкин провел выездное совещание комитетов Совета Федерации в Махачкале

Участники мероприятия в числе которых присутствовали руководители органов региональной и федеральной исполнительной власти рассмотрели вопрос о реализации Постановления СФ РФ «О государственной поддержке социально-экономического развития Республики Дагестан», который был одобрен в марте этого года.

Сергей Меликов выразил благодарность Совету Федерации и федеральным органам исполнительной власти за внимание к проблемам республики.

«Основная задача, которую мы хотим решить, заключается в преодолении отставания республики от экономически развитых регионов Российской Федерации за счет реализации инвестиционных проектов и системных мер. Мы имеем реальные возможности, чтобы превратить Дагестан в один из преуспевающих регионов России», – уверенно сказал Сергей Меликов.

Первый вице-премьер Кабинета Министров РД Нюсрет Омаров доложил о нынешнем состоянии отмеченных в Постановлении вопросов.

Он также проинформировал о вопросах строительства канализации в Кизляре, очистных сооружений Южно-Сухокумска, тоннельного коллектора в Махачкале, развития Аракумских и Нижне-Терских нерестово-выростных водоемов, обеспечения сохранности объектов культурного наследия всероссийского значения в Дербенте, содействия виноградарству и виноделию, борьбы с опустыниванием и восстановлением земель Кизлярских пастбищ.

Тут же на каждый отмеченный Нюсретом Омаровым вопрос дали свои комментарии представители федеральных ведомств.

После совещания его участники общались с журналистами.

Андрей Яцкин рассказал о промежуточных итогах мероприятия:

«Дагестан – это приоритетная повестка Совета Федерации. В марте текущего года на пленарном заседании рассматривали вопросы государственной поддержки социально-экономического развития региона. Эти вопросы комплексные. Они сегодня также прозвучали на совещании. По некоторым из них уже достигнуто взаимопонимание с федеральными органами исполнительной власти. Определенные вопросы, в которых были пробуксовки, мы сегодня постарались прояснить и наметили дорожную карту для дальнейшей реализации. Я признателен команде Республики Дагестан, которая добросовестно подготовилась к сегодняшнему совещанию. Подтверждаю, что приоритетные вопросы поддержки региона останутся в повестке Совета Федерации».